TC Kimlik Numarası Son Numarası 0 İle 8 Arasında Olanlar 8600 TL Ödeme Alıyor. Nakit isteyen vatandaşlar hızlı bir şekilde başvuru yaparak bu parayı Kendi hesabına yatırabiliyor. Türkiye'de bulunan özel bankalar tarafından başlatılan kampanyada kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak banka tarafından onay olursanız gelir belgesiz 8600 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızı mı olması durumunda kimlik numaranızın son numarasına göre başvuru tercihinizi yapabileceksiniz. Kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak onay olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden onaylanan tutarı 36 ay vadeye kadar bölerek hesabına yatırabilecek.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj göndererek başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Qnb Finansbank müşterisi olan kişiler ise banka şubesine gitmeden bankanın mobil uygulaması üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor. İhtiyaç Kredisi olarak 8600 TL ödeme alan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak bu parayı kendi hesaplarına yatırabilir.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler SMS atabilir veya Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak şubelere gitmeden onay alabilir. Akbank düşük faiz oranları ile vatandaşların kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak banka kredi notu 1300 üzerinde olan kişilere 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan bu Kredi başvurusunu ayrıca SMS atarak yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 4425 numarasına göndermeleri durumunda banka üzerinden başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. SMS ile kredi başvurusu onay olan vatandaşlar şubelere gitmeden kredi kullanmak istiyorsa kendi hesabı üzerinden internet şifresi alarak Akbank direkt uygulamasına giriş yapması gerekiyor.