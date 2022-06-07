Banka Kartınızla 5 Gün İçinde Başvuru Yaparak Hesabınıza Yüksek Limitli Nakit Aktarabilirsiniz

Banka Kartına sahipseniz, 5 gün için başvuru yaparak hesabınıza yüksek limitli nakit aktarabilirsiniz. Konu ile ilgili detayları sizler için derledik…

Banka Kartını sahip olan vatandaşlar, 5 gün içinde başvuru yapmaları halinde hesaplarına yüksek limitli nakit aktarabilecek. Banka şubelerine gitmeden, başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı alabilirsiniz. Nakit ihtiyacı hissedildiğinde, bankamatik kartı üzerinden yapılacak başvuru ile özel bankaların yanı sıra kamu bankalarından da ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Bu kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisini 36 ay vadeli bir şeklide ödeme imkânı a mevcut.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank tarafından verilen ihtiyaç kredisine başvuru yapmak oldukça basit bir işlem gerektiriyor. TC kimlik numaranızı 5030 nolu numaraya göndererek kampanyaya katılım sağlanabilir. Kampanyaya katılım sağlanarak onay alındığında kısa bir sürede öğrenebilirsiniz. Banka üzerinden başvuru yapan kişilerin banka üzerinde hesabı bulunması halinde internet bankacılığı kullanılarak da kredi başvurusunda bulunabilir. Başvuru yaparak ona alınması durumunda ilk taksit ödemelerinde 3 aylık bir erteleme imkânı mevcut. 36 ay vadeli olan kredilere, ayrıca internet bankacığı kullanılarak da düşük oranlı faiz oranlarından ve masraf gerektirmeden ihtiyaç kredisi kullanmak mümkün. Bankanın resmi internet sitesinden giriş yapılarak başvuru gerçekleştirilebilir.

Akbank İhtiyaç Kredisi

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, kredi başvurusu için SMS yöntemini kullanabilirler. Bunun yanı sıra bankanın mobil uygulaması kullanılarak da başvuru yapılabilir. Uygulamaya girilerek buradan kredi başvuru yapmakta mümkün.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmasının ardından kısa bir süre sonra kredi ile ilgili bilgilendirme yapılır. Başvuru yapmak için banka şubelerine gerek duyulmadan direkt uygulama üzerinden başvuru yapılabilir. Şayet SMS yöntemi ile başvuru yapılmak isteniliyorsa, cep telefonundan mesaj kısmına girilerek kredi yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası 4425 nolu numaraya gönderilir. Gönderilen mesaj sonrası banka kişilere kısa sürede kredi sonucunu bildirir. Onaylanmış olan krediyi hızlı bir şekilde hesabınıza aktarabilirsiniz. Hesabınıza hızlı bir şekilde aktarım yapmak için banka müşterisi olmak gerekir.