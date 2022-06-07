Bu Banka Dar Gelirli Ailelere Kredi Desteği Sağlıyor! 90 Güne Kadar Kefilsiz İhtiyaç Kredisi Duyuruldu!

Vakıfbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden bu sabah yapılan son dakika açıklamasına göre dar gelirli vatandaşlara yönelik kefilsiz ve 3 aya kadar geri ödemesiz ihtiyaç kredisi verilecek.

Türkiye'nin öncü kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, avantajlı ihtiyaç kredisi ürünü ile özellikle de dar gelirli kategorisinde bulunan vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Vakıfbank'tan Uygun Ödeme Seçenekleri

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşların nakit problemlerinin çözüme kavuşturulması sağlanacak. Özellikle de esnek ödeme seçeneklerini sunan Vakıfbank, böylece vatandaşlarım gelir durumuna göre en uygun biçimde krediyi geri ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak. Vakıfbank ihtiyaç kredisi geri ödemelerinde 3 aya kadar erteleme seçenekleri de bulunuyor.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Uygun faiz oranları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran kamu Bankası Vakıfbank ihtiyaç kredisi ile %1.55'ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisini sunuyor. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredilerinde 36 aylık vade seçeneği tercih edilirken diğer taraftan 50.000 TL'den daha yüksek rakamlarda verilecek ihtiyaç kredilerinde en çok 24 aylık vade seçeneği tercih edilmektedir.

Örnek faiz maliyet tablosuna göre 40.000 TL gibi bir ihtiyaç kredisinin çekilmesi durumunda 36 aylık vade seçeneği sunulacak ve böylece aylık %1.55 faiz oranı ile aylık 1546 TL taksit seçeneği sunulacak. Ödeme planları ise en uygun metot şeklinde belirlenecek ve ayda düşük taksit oranları ile geri ödeme işlemleri yapılacak.