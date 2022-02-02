Banka Kartını Kullanan ve Hesabı Olan Herkese Son Dakika 15.000 TL Ödeme Yapılacağı Açıklandı! Başvuru Yapmak Gerekiyor. Sizlerde hemen işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve nakit imkanından faydalanacaksınız. Nakit ihtiyacı olan kişiler için verilen bu haber, son dakika olarak ajanslara düştü. Bankalar kredi vermek için sürekli güncel kampanyalar yaparken, son yapılan bu kampanyada ise banka kartı kullanan kişilere destek verileceği açıklandı. Son dakika kampanyası olarak verilen bu kredilerde bankamatik kartını kullandığınız bankadan daha düşük faizlerle kredi alacaksınız.

QNB Finansbank Kredi

QNB Finansbank yaptığı kredi kampanyasında kendi bankasında hesabı olana öncelik geçiyor. BAnka kredi kullanmak isteyenlere 36 ay vadeye kadar 15.000 TL ödeme veriyor. Başvuru için SMS atabilir ve hemen sonucu öğrenebilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de istedikleri zaman işlem yapabilir ve kredi kullanabilir. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit. Sizlerde bankamatik kartı kullanıyorsanız hemen işlem yapabilir ve düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi Bankası üzerinden acil ihtyaç kredisi kullanacak olan kişiler bireysel yazıp boşluk bırakın TC kimlik yazıp boşluk bırakıp Aylık gelir yazarak 4411 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Başvuru yaptıktan sonra sizlere hemen sonuç verilir ve başvuru onayı alan kişiler en yakın banka şubesinden bu kredileri kullanırlar. Yapı Kredi Bankası şartlarına uygun olan kişiler Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek de işlem yapabiliyorlar. Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişiler bankamatik hesapları üzerinden internet şifresi alabilirler. Bu şekilde de mobil uygulamadan kredi kullanabilirler.