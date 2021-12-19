Banka Kartı ve Kredi Kartı Olanlara Müjdeli Haber, 7000 TL Hesaba Yatacak

Bankalardan düzenli bir şekilde bankamatik kartı veya kredi kartı kullanıyorsanız qnb Finansbank sizlere 7.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Qnb Finansbank üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında 5 dakika içerisinde sonucu öğrenebileceksiniz. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada Kredi olacak olan kişiler belirli şartlar dahilinde qnb Finansbank üzerinden istedikleri zaman başvuru yapabilir. Özellikle bankamatik kartını ve kredi kartına Bu banka üzerinden kullanan kişiler banka şubelerine gitmeden kredi onayı alabilir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman bu banka üzerinden Kredi alabiliyor.

Qnb Finansbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Banka 7000 TL haricinde sizin Kredi notunuz da bakarak daha yüksek limitlerde kredi onayı verebilir. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar 7000 TL kredi kullanması durumunda 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapabilir.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler için verilecek olan bu bireysel ihtiyaç kredisi düşük faiz oranları ile kullanılacaktır. 7000 TL için başvuru yapmak isteyen kişiler ayrıca banka şubelerine sadece kimlikleri ile birlikte gidebilir veya banka şubelerine gidecek zamanı yok ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Bankadan yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonucu olumlu olursa en yakın banka şubesinden sadece kimlikle Kredi kullanmanız mümkün olacaktır.

Qnb Finansbank haricinde Denizbank Akbank işbankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de hesabı olan müşteriler internet bankacılığı uygulaması ile birlikte 7.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Bu bankaların kredi şartlarını ve faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız bankaların resmi internet sitelerine gelebilirsiniz.

Ev hanımı olan kişiler ise qnb Finansbank üzerinden kredi kartı kullanıyorsa ve bu kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapıyorsa 7000 TL onay alabilir. Ev hanımı olan kişiler banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor.