Banka Kartı Kullananlara Müjde ve Duyuru Geldi, 15.000 TL Ödemeler Hesaplara Yatıyor, Kaçırmayın!

Banka kartı kullanan kişiler için son dakika duyurusu önemli. Acil para ihtiyacınız varsa, bankalardan 15.000 TL ödeme alabiliyorsunuz. Üstelik yapılan bu kampanyada bankalara gitmeden SMS ile veya internet üzerinden işlem yapabiliyorsunuz. 15.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilere banka 15.000 TL olarak hemen sonuç veriyor. 3 bankadan yapılan açıklama sonrasında ödemelerin hemen başlayacağı söylendi.

Bankaların başvuru politikalarını inceledikten sonra 15.000 TL ödeme alabileceksiniz. 15.000 TL'ye kadar verilecek olan bu ödemelerde, bankalar 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapacak. Bankalar şu şekilde kampanya duyurusu yaptı...

Qnb Finansbank 15.000 TL Ödeme Hemen Yapıyor...

QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaranız üzerinden ATM kartınıza hemen ödeme alabilirsiniz. Bunun için bankanın mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Bankanın mobil uygulamasına giriş yapan kişiler, 5 dakika içinde hemen sonuç alabiliyorlar. Burada hesabınıza para atacak ve krediyi bu şekilde kullanacaksınız. TC Kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarsanız, banka sizlere 36 ay vadeye kadar 15.000 TL ödeme verip vermeyeceğini söyleyecek. Bankamatik kartınız varsa bu işlemleri hemen yapabilirsiniz. QNB Finansbank başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasında bankamatik kartını atacağınız para ile birlikte 7gün 24saat istediğiniz Finansbank ATM sinden bu parayı çekebileceksiniz. Bankaların resmi internet sitelerine girerek güncel faiz oranlarını öğrenebilir Kredi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Akbank Üzerinden Anında 15000 TL Onay Var

Dijital olarak kredi veren Akbank 15 bin TL'ye kadar kendi banka hesabı olan vatandaşlara işlem yapacak. Akbank 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Akbank direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan tutarı kendi Akbank bankamatik kartına yatırabilir. 15.000 TL ödeme alan kişiler 90 gün ertelemeli ve en yüksek 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir. Akbank ayrıca sms ile ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredi başvurusu alıyor.