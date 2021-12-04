Son Dakika, TC Kimlik Numaranıza Göre, 4000 TL ile 12000 TL Arasında Ödeme Var, Kaçırmayın

Kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak sorgulaması yapılacak 4000 TL ile 12000 TL arasında ödemeler bugün başladı. Bankalardan 4000 TL ile 12000 TL arasında ödeme alabilmeniz için başvuru yapmanız gerekiyor. Hem bankaların ihtiyaç kredisi hem de nakit avans kampanyalarına katılarak acil nakit ihtiyaçlarınızı

giderebileceksiniz.4000 TL ile 12000 TL arasında işlem yapacak olan kişiler, TC kimlik numarası üzerinden hemen sonuç alacaklar. Belirtilen şartlarda kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, hemen başvurunuzu gerçekleştireceksiniz.

Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu ödemelerde, TC kimlik numarası üzerinden hemen başvuru yapabileceksiniz. TC kimlik numaranız sizin tüm banka geçmişinizi sorgulayacak ve sizlere hemen sonuç verecek. TC kimlik numarası üzerinden acil para ihtiyacı olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri alabilmesi için kredi notu iyi olması gerekiyor. Birden fazla bankanın yaptığı bu kampanyalarda, sizlerde hemen sonuç alabileceksiniz.

TEB 12.000 TL'ye kadar hemen onaylı TC Kimlikle verilecek Nakit Kampanyası...

TEB Bankası kendi resmi internet sitesi üzerinden de yaptığı bu kampanya duyurusu sonrasında başvuru almaya başladı. TEB bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler, TC kimlik numarasını 4466 numarasına mesaj atarak SMS ile hemen onay alabilecekler. 4466 numarasına atılan mesaj sonrasında banka 5 dakika içinde sizlere sonuç verir. TEB Bankası ATM'si ve TEB Bankası resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Ama en kolay yöntemlerden birisi bankanın SMS kredi servisi. bu şekilde de hemen 4000 TL ile 12000 TL arasında onay alabileceksiniz. Alacağınız ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olacak...

Akbank'tan hemen onaylı nakit kampanyası...

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan müşteriler belirtilen şartlara uygun olması durumunda hemen kredi kullanabilmeleri için SMS atmaları gerekiyor. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapılacak sorgulama sonrasında kredi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli veya sigortalı olarak çalışan olması durumunda bireysel ihtiyaç kredisi onayı alabilecektir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girecek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 4425'e gönderin. 5 ile 10 dakika arasında sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar kredinizin hemen Ne kadar olduğu mesaj ile bildirilecektir.