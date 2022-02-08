Banka Kartı Kullanan Kişilerin Hesabına 10 bin TL Yatırılacak! Sadece Tek SMS ya da İnternet Başvurusu Yeterli Olacak!

Bankamatik kartı kullananlar için son dakika haberi duyuruldu… Verilen son dakika gelişmesinde banka hesabı bulunanlara 10 bin TL için onay geleceği açıklandı. İşte tüm ayrıntılar…

Banka kartı kullanıcısıysanız acil gereksinimleriniz konusunda QNB Finansbank sizlere sürekli olarak destek verecektir. QNB Finansbank aracılığıyla 10 bin TL’ye onay almak isteyen kişiler belirlenen koşullar doğrultusunda kredi başvuru edimini gerçekleştirerek 36 ay vadeli kredi alabilecek. İhtiyaç kredisi formunda, ekonomik sıkıntı yaşamakta olan bireyler için verilen bu önemli destek sürecinde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız eğer hemen başvuru yapmanız gerekiyor. Bankamatik kartı kullanan bireylere 10 bin TL onay alınabilmesi için QNB Finansbank başvuru aşamalarının neler olduğuna dair bilgi verildi.

SMS Yöntemi ile Başvuru Nasıl Yapılır?

SMS ile bu kampanyaya başvuruda bulunmak için kimlik numaranızı 5030 numarasına SMS olarak gönderebilirsiniz. 5030 numarasına gönderdiğiniz SMS’ten sonra banka hemen hemen 5 dakika içerisinde size olumlu ya da olumsuz bir şekilde dönecektir. İhtiyaç kredisi biçiminde ödenecek bu krediden sonra banka anında sizi şubeye davet edip şube üzerinden kredi verecektir.

Bankanın mobil uygulamasını kullanmakta olan kişiler de banka şubelerini ziyaret etmeden online QNB mobil bank uygulamasından kredi başvurusunda bulunabilecektir. QNB Finansbank aracılığıyla kredi başvurusunda bulunmak için size en yakındaki banka şubesini ziyaret ederek kimliğinizle beraber gelir belgesiz şekilde kredi olanağından yararlanabileceksiniz.

Diğer Bankalar

SMS ile başvuru yapacağınız öteki bankalar Akbank ve Denizbank şeklindedir. Bahsi geçen bu bankalardan SMS yöntemiyle başvuru yapabilirsiniz. Kredim TC kimlik yazıp 3280 numarasına SMS gönderenler Denizbank’tan kredi alabiliyor. Kredi TC kimlik yazıp 4425 numarasına SMS gönderen kişiler de Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmış olacak demektir. 10 bin TL kredi alabildiğiniz zaman 36 ay vadeli ve 3 ay süresince ertelemeli bir şekilde sizlere kredi olanağı sunuluyor. Kredi için başvuruda bulunacak olan bireyler kredi notlarının 1200 ve üzerinde olması gerektiğini kesinlikle bilmelilerdir.