Banka Kartı Kullanan Kişilere, ING Bank’tan 5 000 TL Ödeme Fırsatı…

Bankalar, kendi bankasında hesabı bululan vatandaşlar için sürekli olarak kampanya düzenliyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bankalara gitmeden kredi alabiliyor. ING Bank yeni başlattığı kampanya ile vatandaşlara 5 dakika içinde kredi sonucunu bildiriyor.

Acil ihtiyaç hissedildiğinde kampanyadan faydalanmak isteyenler ilk taksit ödemesi 3 ay sonra olan, 36 ay vade imkânı olan kampanyaya başvuru yapabilirler.

İlgili bankanın bankamatik kartını kullanan kişilere yaptığı bu kampanya ile toplamda 5 bin TL ye kadar hızlı bir kredi onayı veriyor. 5 bin TL ye kadar alınacak olan ihtiyaç kredisi kampanyası, başvurun kişilere düşük faiz oranları ile sunulmuş olacak.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapabilmek için bankanın belirtmiş olduğu şartları taşımak gerekir. ING Bank üzerinden kredi için başvuru yapmayı düşünenler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek için banka kredi notunun 1200 ve üzeri olması şartını taşımalara gerekir. Şartı sağlayan vatandaşlar için 5 dakika içinde kredi sonucu öğrenebilecek. Kredi notuna göre faiz oranlarından faydalanma imkânına sahip olacak.

Sizlerde banka üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullanmayı düşünüyorsanız, 1700 üzerinde kredi notunuz mevcut ise başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka üzerinden başvuru yapmak isteyenler internet üzerinden başvuru formunu eksiksiz olarak doldurulması sureti ile başvuruya gerçekleştirebilirler.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmuş olan vatandaşlar, hangi banka şubesi ile çalışmak istediklerini belirtmelere gerekiyor. Kredi için onay alınması durumunda en yakın banka şubesine gidilerek başvuru yapılmış olan krediye kullanabilirsiniz. ING Bank tarafından hizmete sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, uygulama üzerinden de kendi hesapları üzerinden krediyi masrafsız bir şekilde kullanabilecek.

ING Bank resmi internet sitesi üzerinden kredi kampanyaları hakkında detaylı bilgi alınabilir. Bunun yanı sıra bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapılarak da kampanya dâhilinde olan kredilerden faydalanılabilir.