43 Yaşında Olanlar Dikkat! Erken Emekli Olmak İsteyen Kişiler İçin Müjdeli Haber Geldi. 43 yaşındaysanız ve emekli olmak istiyorsanız bu haber sizin için geliyor. Günümüzde ağır ve kişiyi yıpratan birçok iş türü bulunuyor. Bu kişiler, fiili çalışma evrelerini tamamlayınca zam veyahut yıpranma payı almak için erken emekli olabiliyor.

On sekiz adet meslek dalı için bu hak tanınıyor. Son düzenlemeyle beraber sağlık çalışanları, cezaevi görevlileri gibi birçok zorlu meslek grubu da bu mesleklere dahil edildi.

Yeni düzenleme neticesinde 45 iş koluna erken emeklilik seçeneği tanındı. Emekli maaşlarının düşük olmasına karşın milyonlarca çalışan kişi emekli olabilmek adına gün saymaya başladı. Kamuoyunda yıpranma payı şeklinde de bilinmekte olan uygulamada inşaat sektöründen madencilik ve camcılık alanında çalışma yürüten bireylere değin birçok kişiyi kapsamış oluyor.

Ağır işlerde çalışan bireyler öteki insanlara göre daha erken emekli olabiliyor. Fiili şekilde hizmet süresi zammı alma olasılıkları da mevcuttur. Doğal olarak bu meslekte çalışan bireyler çalıştıkları her sene için emeklilik günlerine ek olarak altmış ila doksan gün kadar süre ilave diliyor. Erken yaşta emeklilik hakkından yararlanmak isteyen meslek sayısı önceki senelerde on sekizdi. Günümüzde bu durum bahsi geçen sayının kırk beş olmasını sağladı.

Meslekler içerisinde ağız ve diş radyoloji uzmanları, röntgen teknisyenleri, pilotlar, ceza infaz kurum müdürleri ve infaz memurları da yer alıyor. Erken emeklilik olanağı sunan bu yıpranma hakkı 2017 senesi Ağustos ayı itibarıyla çalışmaya başlayan bireylere uygulanacaktır. Böylece elli yaş öncesinde emekli olmanın önü açılmış olacak gibi görünüyor.

Fiili şekilde çalışan bireylere, fiili hizmet süresi zammı 360 gün süresince normal çalışma evresiyle çalışanların, riskli sektörlerde çalışmaları halinde tanımlanan bir hak olmasıyla ön plana kendini çıkarıyor. Fazladan olacak şekilde hizmet süresi ilave edilerek erken yaşta emekliliğe ulaşma imkanı bulunmuş olacak. Alakalı sektörde çalışmayı sürdüren bireylerin yıpranma hakkından yararlanabilmeleri adına bazı şartları yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Bu şartlardan en önemlisi beş senelik süre sınırıdır. Riskli sektörde çalışanlar bu haktan yararlanabilmek adına hizmet süre zammının beş seneden çok olmaması gerekiyor.