Banka Kampanyasını Duyurdu, Uygun Faizlerle 10.000 TL Dijital Kredi Ödemesi Herkese Yapılacak

Burgan Bank 10.000 TL Dijital Kredi başvurusu ile aynı gün nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Burgan bank dijital kredi ile aynı gün imkan verilmektedir. Banka şartlarına uygunsanız hemen internet üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Burgan Bank yeni açılan bir banka olduğu için son zamanlarda sürekli kredi kampanyaları yapmaktadır. Bu kampanyaların en önemlisi de dijital kredi kampanyasıdır. Bu kredi için internet bankacılığı, resmi internet sitesi, Burgan Mobil uygulamasından başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapıldığı zaman ayrıca anında kredi sonucu da öğrenebilirsiniz.

Burgan Bank 10.000 TL Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredisi olarak verilen dijital krediyi eğer banka müşterisi olmanız durumda bankaya gitmeden hesabınıza aktararak hemen kullanabilirsiniz. Kredi notunuz yüzünden eğer kredi alamıyor ve bankalardaki kredi şartlarına uygunsanız bu bankadan şansınızı deneyebilirsiniz. Kredi notu düşük olan ve bankalarda gecikmesi olmayanlar 10.000 TL kredi onayını alabilirler. Banka kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer banka müşterisi değilse kredi onay olduktan sonra sizin bankaya gitmenize gerek kalmadan adresinize gelecek saha personeli ile birlikte önce hesap açılışı yapabilir, sonra da kredinizi kullanabilirsiniz. Şubeye gitmeden kredi kullanmak için bu kredi tam size göre diyebiliriz.

Burgan Bank Kredi Faiz Oranları Nedir?

Dijital kredi sadece 10.000 TL’ye kadar verilmektedir. 10.000 TL üzerinde krediler için banka şubelerinden evraklarınız ile başvuru yapmanız gerekiyor. Banka müşterisi olmayan kişilerinde bu krediyi alabileceklerini söyledik. 10.000 TL ve 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde yüzde 1.49 faiz oranı uygulanmaktadır. Burgan Bank kredi faiz oranı kişinin kredi notu çok iyiyse daha da düşebilir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler başvuru yaptıktan hemen sonra sonucu öğrenebilirler. Eğer kredi sonucu size ulaşmadıysa Müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 222 8 222’yi arayabilirsiniz. Bu bankadan bireysel kredi başvurusu ve diğer tüm ürünler hakkında da bilgiyi bu numarayı arayarak öğrenebilirsiniz.