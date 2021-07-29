60 Ay Ödemeli Olacak, İpotek Karşılığı Kredi Kampanyası Bugün Resmen Başladı

Son dakika: 60 ay vadeye kadar sizlere ipotekli kredi verileceği duyuruldu. Yüksek limitli kredi alacak kişiler, 60 ay vadeye kadar kredi alabilecekler. Ülkemizde bankaların en çok tercih ettikleri kredi türü ihtiyaç kredileridir. İhtiyaç kredileri bankaların belirledikleri limitlere göre verilmektedir. Kredi başvurusu yaptığınız zaman size uygun limit belirlenir ve bu limit üzerinde kredi kullanamazsınız. Bu durumda eğer gerçekten onaylanan limit üzerinde bir ihtiyacınız varsa bankalar size ipotekli kredi vererek yardımcı olacaklardır. İpotekli kredilerde bankalar bir teminat alarak teminatın ekspertiz değerinin belirli bir durumuna göre kredi vereceklerdir. Sizlerde eğer 60 ay vadeli olarak ipotekli kredi başvurusu yapacaksanız bankalara taşınmaz bir ipotek vermeniz gerekmektedir.

İpotekli İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Şartlar

İpotekli kredi alabilmeniz için banka politikasına uygun olmanız gerekiyor. Kredi notu düşük olan veya bankalarda icralık olan kişilerin başvuruları onaylanmayacaktır. Ayrıca ipotekli krediler yüksek limitli olduğu için bankalar gelir belgesi isteyeceklerdir. Kredi ödemesi için uygun olan gelir belgenizin olması durumunda kredi onayı alabilirsiniz. Bankalarda sicili kötü olan ve vereceği ipotek krediye uygun olmayan kişilerin başvuruları onay almaz. Sizde şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız 60 ay vadeler ile ipotekli kredi başvurusunu vereceğimiz bankalardan yapabilirsiniz.

Evli olan kişiler eş rızası olmadan ipotekli kredi kullanamazlar. Eş rızası belgesi eşiniz ile birlikte bankaya giderek imzalanacaktır.

Şekerbank İpotekli Kredi Başvurusu

60 ay vadeli ve hızlı kredi onayı veren bankalardan birisi Şekerbank olmaktadır. Bu banka bireysel ve ticari müşterilerine ipotekli kredi imkânı vermektedir. İpotekli kredilerde ev veya arsa kabul edilecektir. Verdiğiniz ipoteğin borçsuz olması durumunda ekspertiz değerinin yüzde 50’sine kadar kredi kullanabilirsiniz. 300.000 TL değerinde bir ekspertiz değeri çıkarsa en fazla bankadan 150.000 TL kullanmanız gerekiyor. Eğer 300 bin TL kredi almak istiyorsanız bu bankaya 600 bin ve üzerinde değeri olan bir gayrimenkul veya arsa vermeniz gerekmektedir. Birden fazla ipotek verebilirsiniz. Bankalar her ipoteğe ayrı ekspertiz yapacaktır. Başvurular sadece banka şubelerinden evraklar ile yapılmaktadır.

Finansbank İpotekli Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden de gayrimenkul ipoteğinizin üzerine ekspertiz değerinin yüzde 50’sine kadar kredi alabilirsiniz. Banka kredi başvurusunu sadece şubelerden almaktadır. İnternet üzerinden ve SMS ile sadece ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. Bu durumda evraklarınızı hazırlayıp size en yakın QNB Finansbank şubesine giderek ipotekli kredi alabilirsiniz. Bireysel ve ticari müşteriler 60 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası İpotekli Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden de ipotekli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kamu bankası olmasından dolayı uygun faizlerle müşterilerine kredi hizmeti vermektedir. Sizde bu bankadan şubelerine giderek gayrimenkul, arsa ve dükkan ipoteği vererek ipoteğinizin ekspertiz değerine göre kredi alabilirsiniz. Bu bankadan eğer maaş müşterisiyseniz gayrimenkul ipoteklerinden değerin yüzde 70’ine kadar kredi alabilirsiniz. Başvuru için size en yakın ziraat Bankası şubesine gitmeniz yeterlidir. Kredi onayı aldıktan 10 gün içinde kredinizi kullanabilirsiniz.