Hesap Kartının Son 6 Hanesini Mesaj Atanlara 500 TL Veriliyor! Ziraat Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan ayına özel bir şekilde yapılan son dakika açıklamasına göre bankkart ile tatil budur uygulamasında tek seferde gerçekleştirilecek 500 TL ve daha da üzerinde peşin ya da taksitli bir şekilde gerçekleştirilen alışverişler de 500 TL tutarında bankkart lira verilecek. Mayıs ayının sonuna kadar başvuru işlemlerini gerçekleştiren kişilerin, kartının son 6 hanesini mesaj olarak gönderin vatandaşların hesabına 500 TL para gönderilecek.

Kampanya katılım koşulları neler?

Banka kartını kredi kartı yada banka kartı özelliği ile tatilbudur uygulaması üzerinden tek seferde gerçekleştirilecek 5000 TL ve üzeri peşin ya da taksitli alışverişlerde 500 TL bankkart lira kazanmanız mümkündür. Diğer taraftan, yaz otellerinde peşin fiyatına 3 ya da 6 taksit avantajından da faydalanabilirsiniz. Bu kampanya ise mayıstan itibaren başlayıp sonuna kadar devam edecek.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların sms ile katılım sağlamak açısından tatilbudur yazdıktan sonra 4757 numarasına SMS göndermeleri gerekir. Kazanılan bankkart liralar 12 mayıs 2022 tarihine kadar yüklenecek olup 12 Haziran 2022 tarihine kadar kullanılması mümkündür. Bu tarihe kadar kullanılmayan bankkart liralar yeniden geri alınacak.

Ek kart ile gerçekleştirilen harcamalara asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir. Bir müşteri kampanya dönemi boyunca en çok 500 TL bankkart lira kazanabilir.