Banka Hesaplarına 2840 TL ve Üzerinde Para Yatacak! Bugün Başladı

Banka hesaplarına 2.840 TL para yatmaya başladı. Bu haberi çok kişi bekliyordu ve gerçekleşti. Banka hesaplarına yatırılan 2.840 TL için sizlere durum bilgisi vereceğiz.

Mayıs ayına ait olan kısa çalışma ödenekleri ve işsizlik ödenekleri banka hesaplarına yatmaya başladı. IBAN bilgisi olan kişilerin paraları banka hesaplarına yatıyor. Eğer hesaplarınızı kontrol etmediyseniz 4 Haziran'dan sonra kontrol ediniz. Hesapları olmayan kişiler ise PTT üzerinden bu ödemeleri alacaklar. İşsizlik ödenekleri, en düşük 1.420 TL en yüksek 2.840 TL olarak yatıyor. Daha önce iban numaranızdan ödeme almadıysanız PTT üzerinden sorgulama yapmayı unutmayın.

Son Dakika olarak bir başka müjde de ücretsiz izine çıkartılan kişilere geldi. Ücretsiz izine çıkan kişiler, 1.500 TL nakit desteklerini 8 Haziran'dan itibaren hesaplarından alabilecekler.

Ödemeler Başladı. En Az 1.420 TL Verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son dakika olarak duyurusunu paylaştı. Mayıs ayında verilecek olan Kısa Çalışma ve İşsizlik ödemelerinin bugün yani 4 Haziran itibariyle hesaplara yatacağını duyurdu. IBAN bilgisi olan kişilere, IBAN numarası üzerinden olmayan kişilere ise PTT üzerinden ödemeler yapılacak.

Kısa çalışma ödenekleri, 30 Haziran 2021 tarihinde bitecek. Bu karar Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Kovid 19 sebebiyle, kısa çalışma ödemeleri uzatılmıştı. Mayıs ayı alacakları 4 Haziran itibari ile yatırılmaya başlandı.

Nakit Destekleri Devam Edecek

Ücretsiz izne gönderilen vatandaşlarımız içinde 1500 TL'ye kadar nakit ödemeleri yapılacak. 8 Haziran'da hesaba yatırılacak olan bu paralarda yine belirtilen IBAN numaralarına veya IBAN numarası olmayanların PTT hesaplarına yatırılacaktır. Bu sorgulamaları e-devlet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

İşsizlik Maaşları Bugünden İtibaren Yatıyor

Hesabınızı kontrol ederek işsizlik maaşınızın yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz. En düşük işsizlik maaşı 1.420 TL, en yüksek ise 2.840 TL olarak biliniyor. İşsizlik maaşı hesaplamak isteyen kişiler, son sigorta primleri üzerinden ne kadar para alacaklarını öğrenebilirler. En düşük 1.420 TL ödeme alınırken, 6 ay süreyle bu parayı alabileceksiniz. Son 3 yıl prim ödemesi olan kişilerin 600 gün prim ödemesi varsa 6 ay, 1080 gün prim ödemesi varsa 10 ay işsizlik maaşı alabilecektir. Bu paraların da 4 Haziran ve 8 Haziran arasında hesaplara yatacağı duyuruldu.