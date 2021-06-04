SGK Duyurdu: Ödeme Almış Olabilirsiniz! Hesaplarınızı Kontrol Edin

SGK son dakika olarak yapmış olduğu duyuru sonrasında vatandaşların beklediği ödemeler hakkında bilgiler verdi. Mayıs ayı itibari ile ödenmesi gereken kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. SGK Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 Haziran'dan itibaren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği hesaplara yatmaya başladı.

Kısa çalışma ödeneği, banka hesaplarına yatmayan kişilerin, PTT şubeleri üzerinden de hesap ödemelerinin yapılacağı duyuruldu. Eğer IBAN numaranızı belirtmediyseniz ve daha önce ödeme almadıysanız PTT üzerinden adınıza paranız yatırılacaktır. Bunun içinde sorgulamanızı e-devlet üzerinden hemen yapabilirsiniz.

E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, PTT Ödeme Sorgulama olarak arama yaparsanız, ilk çıkan menüden hemen adınıza para yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. Tarihleri ve yatan para miktarını görebileceksiniz. E-devlet şifreniz yoksa, e-devlet şifresi almak için PTT şubelerine gidebilir veya internet sitesi üzerinden adrese şifre teslim işlemleri oluşturabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zamana Kadar Ödenecek?

Yaşamış olduğumuz pandemi döneminde verilmeye başlayan kısa çalışma ödemeleri, Mart ayında bitmişti. Artan vaka oranları ve tam kapanma süresi sonrasında devletin verdiği karar ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar ertelendi. Bu kısa çalışma ödeneği tarihinin son kararını ayrıca resmi gazeteden de öğrenebilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödenekleri Ne Kadar Ödeniyor?

Pandemi döneminde sigortalı olarak çalışan kişilere ödenen kısa çalışma ödenekleri, sigortalı olan kişinin son 12 aylık primleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 12 aylık prim kazancınızın `'ı kadar ödeme almaktasınız. Kısa çalışma ödenekleri askeri ücretin brüt tutarının 0'sini geçmemek kaydıyla ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Veriliyor?

Pandemi döneminde işsiz kalan kişilere devlet destekli olarak işsizlik maaşı verilmeye devam ediyor. SGK kurumunun yapmış olduğu duyuru ile birlikte işsizlik maaşları da 4 Haziran'dan itibaren hesaplara yatacak. İşsizlik maaşı 1.420 TL en düşük olarak ödenirken, en fazla ise 2.840 TL olarak alınmaktadır. İşsizlik maaşı alan kişilerde IBAN numaralarına para gelmemesi durumunda PTT hesaplarına bakabileceklerdir. E-devlet üzerinden veya size en yakın PTT şubesine giderek işsizlik maaşı ödendiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki bağlantıdan da işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

E-Devlet PTT Kurum Ödemesi Sorgulama Ekranı