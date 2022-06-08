Banka borcu olan kişilere, son dakika haberi geldi! Bütün banka borcunu bankacıya söyle onay al!

Garanti Bankası Nakit İsteyenlere Müjde Verdi! Var Olan Borçlarınızı Kapatıyoruz… Garanti Bankası borcu olanlara duyurdu: Nakit ihtiyacı olanlara müjde verdi! Tüm borçlarınızı kapatıyoruz…

Garanti Bankası internet sitesi üzerinden gerek ihtiyacı olan gerekse borç transferi kredi kullanmak isteyenlere duyuru yaptı. Daha önce 50 bin liraya kadar verilen kredi tutarı şimdi ikili kredi olarak verilecek. 100 bin lira tutarlı kredi için onay alabilirsiniz. Garanti Bankası uygulamaya koyduğu bu krediler ile bireysel müşterilerine imkân sağlıyor. Bu imkân ile diğer bankalara olan tüm borçlar tek bir yerde birleşerek rahat bir şekilde ödenebilecek.

Başvuru yaparak katımlı sağlamak isteyen vatandaşlar 50 bin lira ihtiyaç kredisi için 24 ay vade seçeneğinden yararlanabilecek. 24 ay vadeden daha uzun süreli vadelerde ise kredi onayı alınması gerekir.

İhtiyaç Kredisi Ve Borç Kapatma Kredisine Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası vatandaşlara ihtiyaç kredisi ile borç kapatma kredi imkânı sunmak için belirli şartları ön plana çıkardı. Bankanın belirlemiş olduğu kredi şartlarını sağlayanlara kısa sürede sonucu bildiriyor. Aynı şartlar dâhilinde borç kapatma kredisine de başvuru yapılabilir. Her iki krediye de başvuru yapmak için kredi notunun 1100 ve üzeri olması gerekir. Bunun yanı sıra en son çalışılan yerde 3 aylık sigorta primlerinin ödenmesi de yerine getirilmesi gereken şarttır. Emek vatandaşlar için emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden almaları halinde krediyi kullanabilecek.

Sizlerde başvuru yaparak kredi kampanyasına katılım sağlamak isterseniz, en yakın banka şubelerine giderek kimlik belgesi ile birlikte gelir belgenizi ibraz ederek yüksek limitli kredilere başvuru yapabilirsiniz. Borç kapatma kredisinden faydalanmak istemiyorsanız, sadece ihtiyaç kredisi için resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilirsiniz. Banka borç kapatma kredisi için borcu olan vatandaşlara borç nakit imkânı sunmakta. Her iki kredi için güncel faiz oranlarını öğrenek isteyenler, banka şubelerine giderek veya müşteri hizmetlerini aramaları halinde gerekli bilgileri alabilirler. Başvuru hakkında gerekli olan işlemler ve güncel olan faiz oranları hakkında detaylı bir şekilde bilgi edinilebilir.