"TC Kimlik Numarası İle 30.000 TL Alın" Kampanyası Devam Ediyor!

"TC Kimlik Numarası ile 30.000 TL Alın" kampanyası devam ediyor. Hatırlanacağı üzere TC kimlik numarası ile 30 bin liralık kampanya önce aylarda başlamıştı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlara duyuru tekrar hatırlatıldı.

"TC Kimlik Numaranızı Yazın 30.000 TL Alın" kampanyası devam ediyor. Oldukça fazla talep gören kampanyada devam kararı alındı. Haziran ayında da devam edecek kampanyaya katılım sağlamak isteyenler için duyuru yapıldı.

Haziran ayında da "TC Kimlik Numaranızı Yazın 30.000 TL Alın" kampanyası hız kesmeden devam edecek. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına başvurarak hızlı bir şeklide sonuç alabilirsiniz.

TC kimlik numarası ile Akbank, ihtiyacınız olması durumunda kredi promosyonu başlattı. Alınacak olan kredide 3 aylık erteleme imkânı da mevcut gözüküyor. Başvuru yapıldıktan sonra Akbank, krediyi kullanacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 3 aylık bir erteleme imkânı sunuyor.

Bu kampanya ile Akbank, SMS ile başvuran vatandaşlara 30 bin lira ihtiyaç kredisi imkânını güvenli bir şekilde sunuyor. Başvuru yapmak isteyenlerin, bankada kayıtıl olan cep telefonları üzerinden kredi kullanımı için başvuru yapmaları halinde veya başvuru yapacakların maaşlı ya da banka müşterisi omluları durumunda banka bu kişilere düşük oranlı faiz oranları ile yanıt verecek.

Krediye katılım sağlamak için SMS yöntemini kullanan vatandaşlar, cep telefonlarından mesaj kısmına KREDİ TC KİMLİK numaraların yazdıktan sonra 4425 nolu numaraya gönderim yapabilirler. Başvurunun ardından TC kimlik numarası ile sorgulama yapılarak kısa sürede krediye uygun olup olmadığınız sorgulanarak tarafınıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Şayet Akbank müşterisi iseniz, Akbank ihtiyaç kredisine katılım sağlayarak onay almanız halinde, işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bankanın mobil uygulamasından giriş yapılarak, ücretsiz bir şekilde ve gelir belgesine gerek kalmadan hızlı bir şekilde krediye ulaşabilirsiniz. Müşteri hizmetleri numarası kullanılarak da işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirisiniz. Bankanın 444 25 25 nolu numarası ile iletişime geçerek kredi başvurusu için konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.