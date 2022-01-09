Bangladeş Rohingya Mülteci Kampında Çıkan Yangın Binlerce Kişiyi Evsiz Bıraktı

Polis, Bangladeş'in güneydoğusundaki mülteci kampının bazı bölümlerinde çıkan yangının ardından binlerce Rohingya'nın evsiz kaldığını söyledi.

Çoğunluğu Myanmar'da, Birleşmiş Milletler müfettişlerinin "soykırım niyetiyle" infaz edildiğine karar verdiği 2017 askeri baskısından kaçan, çoğunluğu Müslüman olan zulme uğrayan yaklaşık 850.000 kişi, Bangladeş'in sınır bölgesi Cox's Bazar'daki bir kamp ağında yaşıyor.

Kampın güvenliğini sağlayan Silahlı Polis Taburu sözcüsü Kamran Hossain Pazar günü yaptığı açıklamada, "Yangında yaklaşık 1.200 ev yandı" dedi. Kamp 16'da çıkan yangın, bambu ve brandadan yapılmış barınakları geçerek 5.000'den fazla insanı evsiz bıraktığını söyledi. AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Yangın 16:40'ta [10:40 GMT] başladı ve 18:30 civarında kontrol altına alındı" dedi.

Bangladeş hükümetinin mültecilerden sorumlu yetkilisi Mohammed Shamsud Douza, acil durum çalışanlarının yangını kontrol altına aldığını söyledi. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini de sözlerine ekledi.

'Hayallerimi kaybettim'

22 yaşındaki Abdur Rashid, yangının o kadar büyük olduğunu, evinin ve eşyalarının alevler içinde kaldığı için güvenlik için kaçtığını söyledi.

“Evimdeki her şey yandı. Bebeğim ve eşim dışarıdaydı. Evde çok şey vardı” dedi. “Günlük işçi olarak çalışmaktan 30.000 taka [350 dolar] tasarruf ettim. Yangında para yandı” dedi. “Artık açık gökyüzünün altındayım. Ben hayalimi kaybettim."

Geçen yıl Mart ayında, Bangladeş'te büyük bir yangının dünyanın en büyük mülteci yerleşim yerindeki Rohingya evlerini yok etmesinden sonra 15 kişi öldü ve yaklaşık 50.000 evsiz kaldı. 29 yaşındaki Mohammad Yasin, kamplardaki yangın güvenlik ekipmanlarının eksikliğinden yakındı.

“Yangın burada sık sık meydana gelir. Yangını söndürmemize imkan yoktu. Su yoktu. Evim yandı. Myanmar'dan getirdiğim birçok belge de yakıldı. Ve burası soğuk" dedi. Geçen Pazar ilçedeki başka bir mülteci kampında mülteciler için bir COVID-19 tedavi merkezinde çıkan bir yangında can kaybı yaşanmadı.

Bangladeş, Myanmar sınırından kaçan mültecileri kabul ettiği için övüldü, ancak onlara kalıcı ev bulma konusunda çok az başarılı oldu. Myanmar'dan gelen Rohingya mültecileri, sığınmak için yıllardır Malezya, Tayland ve Endonezya gibi ülkelere yelken açtı.

Geçen ay Endonezya, kıyılarında mahsur kalan Rohingya mültecileriyle dolu bir teknenin, yardım kuruluşlarının sığınma aramasına izin verme çağrıları üzerine yanaşmasına izin verdi.