Bosnalı Sırplar Yasak ve Yaptırımlara Rağmen Milliyetçi Kutlamalar Düzenliyor

Bosnalı Sırplar, özerk Sırp Cumhuriyeti'nin ulusal bayramını kutlamak için bir üst mahkemenin anma töreni yasağına ve bu hafta liderleri Milorad Dodik'e uygulanan ABD yaptırımlarına karşı çıkarak halka açık kutlamalar düzenlediler.

9 Ocak tatili, 1992 yılında Bosnalı Sırpların Bosna-Hersek'te kendi devletlerini kurduklarını ilan ettikleri tarihi anıyor. Yaklaşık dört yıl süren ve yaklaşık 100.000 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı bir savaşı ateşledi.

Tarih aynı zamanda bir Sırp Ortodoks Hristiyan bayramına denk geliyor ve Bosna Anayasa Mahkemesi'nin bölgedeki Müslüman Boşnak ve Katolik Hırvat topluluklarına karşı ayrımcılık yaptığı için tatili yasa dışı ilan etmesine neden olan bu dini bileşendi.

Pazar günkü geçit törenine, bölgenin en büyük şehri Banja Luka'nın sokaklarında öğrenciler, savaş gazileri ve sporcularla birlikte yürüyen terörle mücadele birimleri, jandarma ve süvari de dahil olmak üzere 800'den fazla silahlı polis memuru katıldı.

Seyirci kalabalığı ve yürüyenler Sırp kırmızı, mavi ve beyaz bayraklarını salladı. Özel bir polis biriminin üyeleri, Sırp Cumhuriyeti'ne Hıristiyan mirasının durumu olarak atıfta bulunan şarkılar söylediler.

Bosna, Banja Luka'dan bildiren El Cezire'den Liljana Smiljanic, Sırplar için tarihin “kutsal” olduğunu, Boşnaklar için tamamen farklı bir şey ifade ettiğini söyledi.

“[Bosnalı Sırplar] bunun [9 Ocak tatilinin] kendileri için özgürlüğü ve Bosna-Hersek'te yaşamak için en iyi koşulları garanti ettiğini söylüyorlar. Öte yandan Boşnaklar için… 90'lı yıllarda katlandıkları savaş dehşetlerinin ve daha sonra Srebrenitsa'daki savaş suçları ve soykırımın başlangıcıdır” dedi.

Geçit törenine ve diğer törenlere, Başbakan Ana Brnabiç ve Meclis Başkanı Ivica Daciç de dahil olmak üzere komşu Sırbistan'ın üst düzey yetkilileri katıldı. Bosna'daki Rus ve Çinli diplomatlar ile Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Ralli partisinin birkaç yetkilisi de hazır bulundu.

Önceki yıllarda geçit törenine katılan Bosna'nın müşterek silahlı kuvvetlerinin Sırp alayından hiçbir iz yoktu. Bunun yerine, üzerinde helikopterler gezinirken özel olarak tasarlanmış savaş araçlarıyla geçit törenine öncülük eden militarize polis kuvvetine odaklanıldı.

Şu anda Bosna'nın etnik gruplar arası üçlü cumhurbaşkanlığında Sırp üye olarak görev yapan Dodik, geçit törenini izleyen kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Devlet olmadan Sırp halkının özgürlüğü olmaz" dedi.

Rus yanlısı milliyetçi, Sırp temsilcileri Bosna'nın silahlı kuvvetlerinden, vergi sisteminden ve yargı sisteminden çekip ayrı Sırp kurumları oluşturmakla defalarca tehdit etti. Geçen Çarşamba, kendisine yolsuzluk ve Bosna'nın istikrarını ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiği gerekçesiyle ABD tarafından yeni yaptırım uygulandı.

1995'te ABD'nin aracılık ettiği Dayton Barış Anlaşması, Bosna'daki üç buçuk yıllık etnik savaşı sona erdirerek Balkan ülkesini iki özerk bölgeye - Sırp Cumhuriyeti ve Boşnakların ve Hırvatların egemen olduğu Federasyona - böldü.

Al Jazeera'dan Smijanic, "Yaptığı ve yapacağını ilan ettiği her şey, Bosna Hersek anayasasına ve Dayton Barış Anlaşmasına uygun değil." Dedi.

“Bu, bu ülkedeki her şeyin temelidir” diye ekledi.

Dodik'in son aylardaki ayrılıkçı söylemi, son günlerde Sırp Cumhuriyeti genelinde olayları kışkırtan, namaz kılarken camilerin yakınında havaya ateş açan, hüküm giymiş savaş suçlularını alenen öven ve Müslüman komşularını tehdit eden Sırp milliyetçilerini cesaretlendirdi.

Boşnakları “ikinci sınıf insanlar” ve “orijinal [Ortodoks Hristiyan] inançlarını akşam yemeğine satan” “hain mühtediler” olarak nitelendirdi.