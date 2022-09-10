Sude Zülal Güler Tozluyaka Dizisine Dahil Oldu! Mavi İsimli Karakter Geliyor

Tozluyaka isimli başarılı gençlik dizisi bir yaz projesi olarak yayın hayatına başlamış fakat çok yüksek izlenme oranları alması sonucunda kış sezonunda da yayın hayatına devam edeceği tahmin edilmişti. Pek çok kişi Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinin kış sezonunda da devam etmesi ile ilgili büyük bir beklentiye sahip. Dizi artık pazar akşamlarında seyirci karşısına çıkacak ve yeni bölümlerini kanalında yayınlayacak. Diğer taraftan dizinin rakiplerinin çok etkili projeler olması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

Tozluyaka dizisi artık Teşkilat ve Yargı gibi başarılı diziler ile yarışacak ve hangi dizinin galip geleceği merak edilecek. Yeni sezonda Yargı ile Teşkilat dizilerinin oldukça etkili bir şekilde ekran hayatına dönüş yapması beklenirken Gül Masalı ve Tozluyaka gibi iki önemli dizinin de reyting oranlarında nasıl sonuçlar elde edeceği araştırılıyor.

ATV dizisi olan Gül Masalı isimli televizyon dizisi projesi ise düşük gelen reyting oranları ile hayal kırıklığına uğratırken dizinin yayın ömrünün kısa olacağı düşünülüyor. Diğer taraftan Tozluyaka ise usta ve genç isimler ile oldukça iyi oranlar elde ederek yayın hayatına devam ediyor. Özellikle dizi tüm kişiler kategorisinde ortalamanın üzerinde oranlar getirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz hafta pazar akşamının birincisi olan Tozluyaka dizisinde pek çok oyuncu rol alıyor. Dolunay Soysert, Emre Kınay, Nur Yazar, Tayanç Ayaydın, Kadim Yaşar, Begüm Birgören ve Nebil Sayın gibi deneyimli oyuncular da dizide dikkat çekiyor. Diğer taraftan Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinin geniş kitleler tarafından sevilmesinin bir sebebi de dizide rol alan genç isimler.

Ecem Çalhan, Kaan Miraç Sezen, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Ulvi Kahyaoğlu, Durukan Çetinkaya, Can Bartu Aslan, Duygu Özşen, Ahmet Haktan Zavlak, Özgür Foster ve Oğulcan Arman Uslu Tozluyaka dizisinin yayın hayatına başlaması itibariyle çok etkileyici performanslar ortaya koydu.

Başarılı dizi hakkında elde edilen son bilgilere göre tecrübeli ve başarılı oyuncu Sude Zülal Güler'in Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosuna dahil olacağı öğrenildi. Genç oyuncu uzun bir süredir farklı projelerde elde ettiği tecrübeler sonucunda Tozluyaka dizisine katılmasıyla dizide bir fark yaratacaktır. Genç oyuncu Sude Zülal Güler'in söz konusu projeye büyük bir yenilik getirmesi bekleniyor.

Sude Zülal Güler, Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinin 11. bölümüne dahil olacak ve Mavi karakteriyle hikayede yer alacak. Ünlü oyuncunun diziye dahil olmasının da bir anlamı olduğu düşünülüyor. Tozluyaka yapım ekibi Teşkilat ve Yargı gibi iki önemli projenin karşısında zor durumlar yaşayabilir ve sonuçlar da geriye düşebilir. Bu sebeple yapım ekibi senaryoyu genişleterek seyirci kitlesini elinde tutmak için çaba gösteriyor.

Ekran hayatına Eylül ayı içerisinde Yargı ve Teşkilat dizilerinin başlaması beklenirken bu dizilerin tekrardan izleyici karşına çıkması durumunda Tozluyaka ise reyting oranlarında hızlı bir düşüşe geçebilir. Yapım ekibi ise bu durumu engelleyebilmek adına hikayeyi derinleştirmek istedi ve yeni oyuncuları kadroya dahil etti.

Söz konusu dizinin senaristleri Sude Zülal Güler gibi başarılı ve genç bir oyuncuyu Mavi karakteri ile diziye dahil ederek hikaye örgüsünü daha da genişletmeye tercih etti.