Bakanlık Duyurdu: Son Dakika! Sosyal Yardım Başvuruları E-Devlet'ten Nasıl Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamaya göre sosyal yardım başvurularının e-devlet üzerinden yapılacağı açıklanmıştır. Dijitalleşen Türkiye'nin vizyonunu açıklayan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan bu yeniliğin detaylarını aktarmıştır. Bu sayede vatandaşların Sosyal Yardımlaşma adreslerine gitmeden kolaylıkla hizmet alabilecekleri bu sistem ile ihtiyaç duyulan desteğin sağlanacağı belirtilmiştir. Üstelik kurumlara belge sunma derdinizin olmayacağını aktarmaktayız. E-devlet kapısı üzerinden daha kolay ve pratik bir şekilde alacağınız hizmetlerle büyük avantajları yaşayabileceksiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Regına De Domınıcıs gibi isimlerin de kaldığı Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı konulu konferansa davetliler kabul edilmiştir. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen konferans Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği programın düzenlenme amacı ise 17 Ekim tarihinin Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olmasıdır.

Yanık, refahı topluma yaymayı amaçladıklarını belirtirken, yoksullukla mücadelenin temelinde yer alan önemli çalışmalara değinmiştir. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirtirken, yürütülen çalışmalarda sermayenin etkinliğinin değerlendirildiğini de aktarmıştır.

Pandemi döneminde gerçekleştirilen sosyal yardım başvurularının ise E-devlet üzerinden yapılacağı açıklanmıştır. Sosyal yardım başvurularının yapılması ve takiplerin başarıyla gerçekleştirilmesi için pratik adımlar atılmaktadır. Başvuruyu yüz yüze yapmanıza gerek kalmadan internet üzerinden ve online olarak yapmanız mümkün olacaktır. Toplamda alacağınız tutarların hesaplarınıza böylece yatırılacağını göreceksiniz.

137 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUK SED HİZMETİ ALIYOR

Yalnızca çocuklara yönelik sürdürülen sosyal yardımlaşma çalışmalarına değinen Bakan Yanık, çocukların refahı için zorunlu olan detayları ele almıştır. Çocukların gelişiminde önemli haklara sahip olduklarını belirtirken, bu haklarından faydalanabilmelerine yönelik geliştirilen sürece değinmiştir. Özellikle beslenmelerinde, eğitim almalarında ve barınmalarında olanakların sağlanmakta olduğunu açıklamıştır. Diğer yandan ise bebeklerin daha sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmeleri için gebelik dönemlerinde sağlık kontrollerinin tam olarak yapılması gerektiğini aktarmaktadır. Şartlı Gebelik Yardımı ile doğumların hastane koşullarında yapılması için destek olunduğu aktarılmaktadır. SED hizmetlerinin önemli olduğu ve binlerce çocuğa umut olduğu açıklanmıştır.