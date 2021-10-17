Emekliye 5000 TL Ödeniyor, Hesapları Kontrol Edin

Emekli 5000 TL ödeme alıyor. Son dakika haber bankalardan geldi. Emekli olan kişilere kamu ve özel bankalar üzerinden 5000 TL ödeme yapılacak. Emeklinin son dakika olarak alacağı bu ödemeler kredi değil, kredili mevduat hesabı olarak verilecek. 5000 TL banka hesaplarına artı para olarak yatacaktır. 5000 TL kullandığınızda 12 ay vadeye kadar bu parayı taksit yapabileceksiniz. Bankalar üzerinden istediğiniz zaman başvuru yapacağınız bu artı para hesabı, kredi notu düşük olanlara da hemen ödenecek. 5000 TL ve üzerinde de nakit avans alabileceksiniz. Bunun için yüksek kredi notu olması gerekiyor. Şimdi sizlere hangi bankalardan onay alabilirsiniz bunun hakkında bilgiler verelim...

Ziraat Bankası 5000 TL ödeme

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişilere müjdeli Haber geldi. 5000 TL'ye kadar emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden artı para kullanabileceksiniz. 5000 TL ve üzerinde artı para almak isteyen kişiler Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek internet bankacılığı aracılığı ile hemen başvuru yapabilir ve 5000 TL artı para olarak kendi hesaplarına aktarabilirler. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 5000 TL artı para haricinde ayrıca 750 TL emekli promosyonu ve 200 bin TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi verecektir. Belirtilen kampanyalara katılmak istiyorsanız emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almamız şartı vardır.

Denizbank 5000 TL kurtaran hesap başvurusu

Denizbank üzerinden de 5000 TL'ye kadar kurtaran hesap başvurusu yapabiliyorsunuz. DenizBank emekli maaşı müşterisi olan kişiler deniz mobil uygulaması üzerinden kurtaran hesap başvurusu yapabilir. Kurtaran hesap başvurusu yapmak isteyen kişiler kurtaran yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını yazarak 3280 numarasına göndererek de bu hesaba başvuru yapabiliyor. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına da katılmak isteyen kişiler Denizbank mobil uygulaması üzerinden de işlem yapabilir.

Vakıfbank 5000 TL ödeme

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişilerde 5000 TL'ye kadar ödeme alabiliyorlar. Vakıfbank mobil uygulaması ile VakıfBank müşteri hizmetleri numarası üzerinden banka şubelerine gitmeden kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir Acil durumlarda kullanmak için 5.000 TL artı para emekli maaşı hesabınıza aktarabilirsiniz.