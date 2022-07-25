Bakanlık Başvuru Yapan Ailelere 750 TL Nakit Ödeme Yapıyor! Herkes Alabilecek Mutlaka Başvurun

Devlet tarafından verilen sosyal yardım ve karşılıksız ödemeler toplumun pek çok kesimini kapsıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara 250, 500 ve 750 TL tutarlarında karşılıksız ödeme gerçekleştiriyor. Bu ödemelerden yararlanmak için tek şart ise T.C vatandaşı olmak! Başvuru yapanların banka hesabına başka şart aranmaksızın ödeme yapılıyor. Detaylar haberimizde sizlerle...

Pek çok kişi son dönemde devam eden pandemi ve ekonomik olumsuzluklar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu süreçte Devlet destekleri de sıklıkla araştırılıyor. Pek çok yardım kalemi ile ihtiyaç sahiplerine ve toplumun tüm kesimlerine emekli, yaşlı, memur, genç, işçi, asgari ücretli, çalışan çalışmayan, işsiz vatandaşlara ayrım yapılmaksızın karşılıksız devlet desteği sunuluyor. Hükümetin pandemi sürecinde attığı adımlar çerçevesinde sosyal yardımlar yine hız kazanmış durumda. Bu yardımlar arasında doğum yardımı da bulunuyor. 2021 yılı Eylül ve Ekim aylarında da Devlet tarafından doğum yardımı ödemesi kadın vatandaşlara yapılıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen aileleri teşvik edici nitelikteki doğum yardımı, tek seferlik olarak ödeniyor. Ailelere doğum masrafları ve bebeğin ihtiyaçları için yardımcı olması açısından ödenen doğum yardımı parası, çocuk sayısına göre artış gösterebiliyor. 2021 yılında doğum yardımı ödemeleri 250 TL, 500 TL ve 750 TL olarak kademelendirilmiş durumda. Peki doğum yardımından kimler yararlanabilir? Şartlar nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?

Doğum yardımı, tam ve sağ doğum yapan aileler tarafından başvurulabilen bir yardım türüdür. Başvurular doğum tarihinden itibaren geriye dönük olarak da istenebileceği gibi 5 yıllık zamanaşımına tâbidir. Yani doğumdan itibaren 5 yıl süre içinde başvuru yaparak geriye dönük olarak doğum yardımı parasından yararlanabilirsiniz.

Devletten Doğum Parası Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum parası olarak, doğum yapan her anneye ödeme yapıyor. Ödemeler başvuru yapan vatandaşın banka hesabına yatırılıyor. T.C. Vatandaşı olmak ve doğum yapmış olmak dışında herhangi bir şart aranmaksızın ilk çocuk için 250 TL, ikinci çocuk için 500 TL ve üç ve daha fazla doğum yapılması halinde 750 TL doğum parası ödeniyor.

İş mevzuatı çerçevesinde doğum yapan kadınların birçok hakkı bulunuyor. Çalışma hayatından bir süre ayrı kalmak zorunda olan kadın çalışanlar doğumla birlikte ücretsiz izne ayrılma haklarına sahip oldukları gibi işgöremezlik ödeneği, emzirme ödeneği (süt parası), yarı zamanlı çalışma ve yukarıda bahsedildiği üzere doğum parasından yararlanma haklarının da sahibi olmaktadırlar.

Doğum Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum parası ödemesi alabilmek için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri üzerinden alınmaktadır. Bizzat Bakanlığın İl-İlçe müdürlüklerine müracaat ettiğinizde doğum yardımı başvurusu için bir dilekçe doldurmanız istenecektir. Dilekçede cevaplamanız gereken hususları eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra başvurunuz işleme alınır. Kısa sürede yapılacak inceleme sonrası doğum parası ödemeniz banka hesabınıza yatırılır.