Bakandan Son Dakika Açıklaması: ATM'den 2.600 TL Alabilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında kadın statüsü komisyonu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu ve çok verimli bir toplantı olduğunu bundan sonraki süreç içerisinde orada yaşayan yurttaşlar ile ilişkilerin devam edeceğini söyledi.

BM’de Kadının Statüsü Komisyonu

Oldukça yoğun bir program izlediğini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 8 Mart tarihini takip eden süreç içerisinde 12 ile 14 Mart tarihinden itibaren başlayarak Mart ayının sonuna kadar çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

2.600 TL Hesaplara Yatacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık yapmış olduğu açıklamada 13 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından doğrudan bir karar ile kurulan bir vakıf olduğunu ve 15 Temmuz dayanışma kampanyası adı altında 310 milyon toplandığını söyledi. Beşiktaş'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısından sonra düzenlenen kampanyada 52 milyon TL toplandığını ve Zeytin Dalı Harekatı için ise 2 milyon lira toplandığını söyledi.

Bunlardan üçünün ise şartlı bağış olduğunu söyledi. Peki şartlı bağış ne demektir? Yalnızca o bağışlandığı amaç doğrultusunda kullanılabileceği anlamını ortaya çıkarıyor. Burada toplananlar ile alakalı hak sahiplerine dağıtıldı ve Mart 2022 tarihi itibariyle hak sahiplerine totalde 104 milyon 145 bin lira destek ödemesi sağlandığını söyledi.

Vatandaşlardan toplanan paraların hak sahiplerine usulüne uygun bir şekilde dağıtıldığı dile getirdi.