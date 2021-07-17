Bakan Ziya Selçuk Yanıtladı! Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son günlerde koronavirüs vaka sayısının yükselmemesi adına vatandaşlara çağrıda bulundu ve önemli açıklamalara imzasını attı. Kurban bayramında koronavirüs vaka sayılarının tırmanışa geçmemesi adına herkesi tedbirlere uymaya çağıran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları açmak istedikleri tarih hakkında da konuşmalar gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir canlı yayına katıldı ve okulların ne zaman açılacağı hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt vererek merak edilen konuya netlik kazandırdı. İşte Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylı bilgiler…

Okulların ne zaman açılacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a soruldu ve Bakan Selçuk,Türkiye'nin şu anda okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması gerektiğini söyledi. Yapmış olduğu bu açıklamanın yanı sıra Kurban Bayramı döneminde de tüm vatandaşlara tedbirlere uymak çağrısında bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bayram döneminde dikkatli olalım ve koronavirüs vaka sayısının yükselmemesi adına ne gerekiyorsa yapalım.” şeklinde açıklamalar gerçekleştirdi. Bunu Türkiye'nin geleceği, çocukların geleceği ve ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım, dedi. Buna ihtiyacımız olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Milli Eğitim Bakanı, okulları açacaklarını belirtirken artık bu ülkenin çocukları daha fazla eve kapatmaması gerektiğini söyledi. Öğretmenlerini de bu ülkenin daha fazla yormaması gerektiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerin de daha çok yorulmaması gerektiğini söyledi. 6 Eylül tarihinde okulların açılacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanı, hep birlikte 6 Eylül tarihinde okulların açılması için her ne gerekiyorsa yapılacağını duyurdu.

Bu dönemde hijyen bütçesinin 8 kat arttığını ifade eden Ziya Selçuk, okulların açılması için hazırlıklara devam ettiğini duyurdu. Herhangi bir sıkıntı oluşmaması adına çok dikkatli davrandıklarını ifade eden Selçuk, toplum ve herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını da söyledi.