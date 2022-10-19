Bakan Yanık 1071 Yeni Konut İçin Müjde Verdi!

Bu konuda gerekli görüşmelerin Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı ile yapıldığı da belirtildi. İşte detaylar…

Genel olarak hem küresel piyasalarda hem de ulusal piyasalarda ekonomik krizin yaşandığı bugünlerde insanlar ev sahibi olmakta zorlanıyor. Bu kapsamda TOKİ konutlarına başvuru için binlerce vatandaş bekliyordu. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1. 071 konut inşası için Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını belirtti. Konut inşasının detayları merak konusu oldu.

Bakan Yanık: 1.071 Yeni Konut İçin Müjde Verdi!

Küresel ekonomik krizin boyutları gün geçtikçe artarken Türkiye’de de enflasyon ile mücadele devam ediyor. Dolayısı ile her gün güne yeni bir zam haberi ile uyanmak artık bizleri şaşırtmıyor. Gıda, giyim, enerji ve akaryakıt zamlarının yanında sigaraya ve alkole de zam yapıldı. Hal böyle iken insanların ev sahibi olması daha da güçleşiyor. Dolaysı ile bu noktada Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığının yanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çalışmalar yürütmektedir.

Bugün dünyada gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında büyük farkların olduğunu ifade edebiliriz. Ancak yaşanan ekonomik krizi göz önünde bulundurulduğunda hemen hemen her ülkenin benzer oranda olumsuz etkilendiğini ifade edebiliriz. Gelişmemiş ülkelerde durum zaten bambaşka bir boyut alıyor. Dünya genelinde yaşanan pandeminin ardından ortaya çıkan savaş ile birlikte ekonomik krizi iyice tavan yaptı yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır.

Türkiye’ de yaşanan ekonomik kriz ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli şekillerde desteklerde bulunuyor. Buna baktığımız zaman enerji, gıda, giyim ve daha birçok konuda destek sağlarken aynı zamanda para desteğinin de devam ettiği belirtilebilir. Hatta geçtiğimiz gün Bakan Derya Yanık, Aile Destek Programlarının 15 milyar TL olan miktara 25 milyar TL daha eklendiğini açıklayarak bu miktarın 40 milyar TL’ ye çıkarıldığını ifade etti.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Roman vatandaşların barınma ihtiyacının giderilmesi açısından konut projesinin müjdesini verdi. Bakan Yanık, ayrıca eğitim, kadınların istihdama katılımı ve gençler ile ilgili çalışmalar yapıldığının da altını çizdi.

Bakan Derya Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgeleri temsil eden milletvekilleri ile yaptığı toplantıda ilk olarak 2016’ da uygulamaya başlanan Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planının yeni versiyonunun oluşturulması, koordinasyonla sevk ve idare ile ilgili çalışmalar yaptıklarını da ifade etti. Yanık, “Roman vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmaların yanı sıra sosyal yardımlarımız üzerinden konut desteği sağlıyoruz. Çevre Bakanlığı ile Roman vatandaşlara özel konut sayısının biraz daha artırılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda Roman vatandaşlarımızın kendi sosyolojik özelliklerine uygun yatay mimari olmak üzere 1.071 adet konut inşa edilmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Dayanışma Merkezleri ve Aile Destek Merkezleri’ nin sayılarının da arttırılacağı belirtildi. Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ana çalışma başlıkları içinde olmak üzere müfredat çalışacaklar. Ortak bir eğitim formasyonu temin etmeye çalışacağız” dedi. Bakan Yanık sözlerine “Orada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını doğrudan etkileyecek somut adımlar atarak çalışmalarımızı şekillendirmeye, çeşitlendirmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz” şeklinde devam etti. Burada şunu söyleyebiliriz ki: Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı şehirlerde kadınlar açısından kooperatiflerin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.