En Hızlı Kredi QNB Finansbank'ta! Başvuranın Hesabına Anında 10.000 TL Yatırılıyor

Hızlı bir şekilde başvuru yapan tüm müşterilerin hesaplarına anında kredi tutarı yatırılacak. QNB Finansbank krediye yönelik gerçekleştirilen başvurulara anında geri dönüş yapıyor ve onay veriyor. Onay alan kredi tutarınız hesabınıza anında geçiyor. Peki nasıl başvuru yapılır? Detaylar haberimizde sizlerle...

QNB Finansbank 10.000 TL kredi kampanyası için başvuruda bulunanlara anında ödeme yapılacak! QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşteriler belirtilen koşullar dahilinde 36 ay vadeye kadar bu kredileri diledikleri an kullanabilecekler. Kredi koşullarına uygun olmaları halinde hızlı bir şekilde onay alabilecekler. QNB Finansbank son zamanlarda yaptığı düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla beraber müşterilerine ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak ve toplamda 36 ay vadeli olarak kredi fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank 10000 TL Hızlı Kredi

QNB Finansbank yaptığı yeni kredi kampanyaları ile müşterilere uygun faizli ve vade fırsatlı kredi sahibi olma imkanı sunuyor. İhtiyaç kredisi kampanyalarıyla birlikte müşterilerine ilk taksit ödemelerinde de 90 gün erteleme fırsatı sunan QNB Finansbank toplamda 36 ay vadeli olarak krediyi sunuyor. 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşteriler banka şubelerine müracaat ederek ya da cep telefonları aracılığıyla kısa mesaj atarak krediye başvuruda bulunabilecekler.

QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşterilerin bankalar QNB Finansbank mobil bankacılığı üzerinden ya da bizzat şubeye giderek veya müşteri hizmetleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. Sizde anında uygun faizli kredi için başvuru yapabilir ve dakikalar içerisinde onaylanan kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. QNB Finansbank 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyenler belirtilen koşullar dahilinde bu krediden anında faydalanabilecek.

QNB Finansbank Başvuruları Anında Onaylıyor

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler kısa mesaj aracılığıyla Kredi yazarak boşluk bırakarak T.C. Kimlik numarasını yazarak 4425'e mesaj göndererek kredi başvurusu yapabilecekler. 10.000 TL ve üzerinde kredi değerlendirmesinde bulunacak olan banka kredi onayı alan vatandaşlara en yakın banka şubesi üzerinden gelir belgesi olmadan yalnızca kimlik ile kredi fırsatı sunacak.

Başvuru Koşulları Neler?

QNB Finansbank sunduğu kredi için müşterilerden bazı koşulları sağlamalarını istiyor. Sizde QNB Finansbank 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi çekmek istiyorsanız banka üzerinden kredi notunuz en az 1.300 ve üzerinde olmalıdır. 36 ay vadeye kadar kullandırılacak olan bu kredi de QNB Finansbank müşterilerine kredi fırsatı tanınırken diğer bankalardaki ödeme performansları da değerlendirilmeye alınacaktır. Diğer bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı borcunuz mevcutsa ya da herhangi bir gecikme bulunuyorsa yaptığınız kredi başvurusu olumsuz sonuç alacaktır.