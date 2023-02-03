Bakan Çavuşoğlu'ndan Konsoloslukların Kapatılması Açıklaması

İstanbul'da bulunan bazı konsoloslukların kapatılması ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki bazı konsoloslukların kapatılması tedirginlik oluşturmuş ve bu durumun sebebi merak konusu olmuştu. Beklenen açıklama Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından gerçekleşti ve sorulara yanıt verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemde yer alan konu ile ilgili olarak somut bir bilgi paylaşımının bulunmadığını açıklarken istihbarat paylaşımının da olmadığını söyledi. Bu açıklamaların burada maksatlı olduğunu düşündüklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapmış olduğu açıklama ile gündemin üst sıralarında yer alarak adından söz ettirdi. Sizler için haberimizin devamında İstanbul'da bulunan bazı konsoloslukların kapatılması ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Yapılan açıklamaların maksatlı olduğunu düşündüklerini ifade eden Dışişleri Bakanı mevlüt Çavuşoğlu, somut bir bilgi paylaşımının bulunmadığı konusuna vurguda bulundu. İstihbarat paylaşımının olmadığını da açıklayan Dışişleri Bakanı, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti ve günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

İstanbul'da Arjantin Dışişleri Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlemiş olduğu ortak basın toplantısında soruları yanıtlarken merak edilen konulara da yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısında konsoloslukların kapatılması kararına ilişkin de merak edilenleri yanıtlayarak gündemde geniş bir yer kapladı. Bakan Çavuşoğlu bazı Avrupa ülkelerinin güvenlik sebebiyle İstanbul'da yer alan başkonsolosluklarını geçici bir şekilde kapatması ile ilgili soruyu yanıtladı ve istihbarat paylaşımının olmadığını belirtti. Somut bir bilgi paylaşımının da bulunmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu burada yapılan açıklamaların maksatlı olduğunu düşündüklerini belirterek merak edilenleri yanıtladı.

Bu durumu dün çağırdıkları büyükelçilere de söylediklerini belirten Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu misyonların kapatılırken adımların bizimle paylaşılmamasının maksatlı olduğunu düşündüklerini söyledi. Burada Türkiye'de terör tehdidi var Türkiye istikrarsız imajı vermek istediklerini belirten Dışişleri Bakanı, bu durumun dostluğa da müttefikliğe de sığmayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu biraz dürüstlük beklediklerini ifade ederken aynı anda PKK ve DAEŞ dahil olmak üzere bütün terör örgütleri ile mücadele ettiklerini de aktardı. Kur'an yakma hadsizliğinden sonra Türkiye'nin de kendi güvenlik önlemlerini arttırdığını ifade konsoloslukların kapatılması ile ilgili haberlerden sonra yapmış olduğu açıklamada bu konu hakkında da önemli konuşmalarda bulundu. İşte Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündemde yer alan konu hakkında paylaşmış olduğu bilgiler ve merak edilen detaylar…

Son dönemde Kur'an yakma hadsizliği ardından güvenliklerini kendilerinin de arttırdıklarını ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin diğer ülkelere bu kapatma eylemine sizde katılın dediklerini bildiklerini ifade etti. Belge ve somut bilgi paylaşmadan bu şekilde adım atarlarsa kendilerinin de ilave adımlarının olacağını ifade eden Çavuşoğlu, dün bunun bilgisini verdiklerini de söyledi.