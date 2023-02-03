Altılı Masa Ters Köşe Yaptı! Aday Mansur Yavaş Mı Olacak?

İyi Parti milletvekillerinden elde edilen son bilgilere göre 6'lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olacağı öne sürüldü. ABD Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerinde Altılı Masa’nın adayı olması bekleniyor. Bir süredir Altılı Masa’nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağı düşünülüyor ve adayın açıklanacağı tarih merak ediliyordu. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti ve yapılacak olan açıklama bekleniyordu fakat milletvekillerinin açıklamalarına göre Altılı Masa’nın ters köşe yaptığı ve Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterecekleri iddia edildi. Peki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı, Mansur Yavaş hangi partidendir? Sizler için haberimizin devamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Mansur Yavaş kimdir, kaç yaşında, Mansur Yavaş aday olacak mı?

Türk avukat ve siyasetçi olan Mansur Yavaş 2019 senesinde gerçekleşen yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Annesi Havva Yavaş ve babası Ahmet Sadık Yavaş’tır. Mansur Yavaş 1955 senesinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelmiş ve üniversite öğrenimine kadar Beypazarı'nda eğitim görmüştür.

Mansur Yavaş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1979 senesinde lisans eğitimine başlamış ve bu eğitimi 1983 yılında tamamlamıştır. Nursen Yavaş ile 1986 yılında evlenen Mansur Yavaş'ın Armağan ve Çağlayan isimlerinde iki kızı bulunmaktadır. Yavaş askerliğini askeri savcı olarak yapmıştır ve daha sonra Beypazarı'nda 13 sene boyunca serbest avukat olarak da çalışmıştır.

Siyasete gençlik yıllarında ilgi duyan Yavaş, Belediye Meclis üyeliğini 1989 ile 1994 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Mansur Yavaş her ne kadar 1994 yerel seçimlerinde MHP'den Beypazarı belediye başkan adayı olsa da bu seçimlerde seçilmemiştir.

Yavaş, Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyasi hayata adım atmış ve 1999 yerel seçimlerinde Beypazarı Belediye Başkanı olmuştur. 2009 yerel seçimlerine kadar Beypazarı Belediye Başkanı olmaya devam eden Mansur Yavaş, 2013 yılında MHP'den ayrılmıştır. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Mansur Yavaş siyasi kariyerini CHP'de sürdürmüş ve 2014 yerel seçimlerinde Ankara büyükşehir belediye başkanlığına aday olmuştur. Fakat o dönemde bu seçimi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'e karşı kaybeden Mansur Yavaş CHP'den 2016 yılında ayrılmıştır.

Partiye 2018 senesinde tekrar dönüş yapan Mansur Yavaş, Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 2019 yerel seçimlerine katılmış ve oyların %50,93'ünü alarak seçilmeyi başarmıştır.

Mansur Yavaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiye davet edilmesi üzerine ve partisi olan MHP tarafından 2014 yerel seçimlerinde tekrardan aday gösterilmemesi sebebiyle 21 Aralık 2013 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla parti üyesi olmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş pandemi sürecindeki belediye yönetimindeki ve politikalarındaki dengeli harcamaları sebebiyle vatandaşın dikkatini çekmiş ve anketlerden çıkan sonuçlara göre 2023 senesinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek olan en güçlü adaylardan biri olarak gösterilmiştir.