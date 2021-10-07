Baht Oyunu Final Yapıyor Ancak Onları Dünya İzleyecek!

Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve son zamanlarda düşük reyting oranları elde eden Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesinin final yapmasına karar verilmişti. Diğer taraftan dizi hakkında yeni gelişmeler yaşandı ve Baht Oyunu isimli yapımın dünyaya açılacağı öğrenildi. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın başrollerde yer aldığı Baht Oyunu isimli dizi, dünyanın her yerinden Baht Oyunu gibi başarılı yapımların tanıtım ve satışını gerçekleştirildiği Mipcom’da bulunacak.

Oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri bünyesinde bulunduran sevilen dizinin başrollerinde ise Cemre Baysal ile Aytaç Şaşmaz bulunuyordu. Bir yaz dizisi olarak seyirci karşısına çıkan ve sonraki aylarda da yayın hayatına devam etme kararı alan dizi, sosyal medyada da sıklıkla adından söz ettirmekteydi. Reyting oranlarında başarıyı elde eden ve magazin gündeminin üst sıralarında bulunan dizi, son haftalarda ise düşüşe geçmişti. Karşısına güçlü rakipler olan Baht Oyunu kan kaybetti ve dizi son olarak ekranlara veda etme kararı aldı.

Son zamanlarda Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan dizinin düşük reytingler alması sonucunda final yapmasına karar verildi. Gelecek hafta dizi hayranları ile 17. yeni bölümünü buluşturacak olan proje ekranlara veda edecek. Alınan bu karar ise seyirci kitlesini çok üzdü fakat dizi cephesinde oldukça önemli bir gelişme de meydana geldi.

Konu hakkında öğrenilenlere göre Baht Oyunu dünyaya açılıyor ve detaylar ise merak konusu oldu. Başarılı yapımın dünya pazarına Twist of Fate ismi ile sunulacağı öğrenildi ve yabancı ülkelerden alıcı bulunması durumunda dünyayı açılacağı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu bu etkinliğin final kararı alan Baht Oyunu isimli dizi için büyük bir fırsat olacağı da bilinmekte. Şimdi ise dizinin final bölümünde neler yaşanacağı ve Bora ile Ada karakterlerinin barışıp barışmayacağı merak ediliyor.