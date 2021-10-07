Denizbank Yalnızca Bu Haftaya Özel 10.000 TL'ye Kadar Olan Kredi Kampanyasını Duyurdu!

Denizbank sadece bu hafta için 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Denizbank’tan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen müşteriler, belirlenen şartları taşımaları halinde 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Yalnızca bu hafta için kredi başvurusu yapacak olan kişilere, Denizbank düşük faiz oranı uygulaması yaparak kredi vereceğini açıkladı.

Denizbank’tan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin öncelikli olarak bankanın kredi politika ve uygulamalarına uygun müşteri standardında olması gerekir. Bu durumda 10.000 TL'ye kadar olan düşük faizli kredi için şanslarını deneyebileceklerdir. Denizbank, son dakika açıkladığı ihtiyaç kredisi kampanyası için sms ile veya internet üzerinden başvuruları kabul edeceğiniz açıkladı.

DenizBank için Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank 10.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredi başvurusuna katılacak olan kişiler SMS kullanarak kredi başvurusunu yapabilecekler. SMS ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonlarının mesaj uygulamasına girerek “Kredim” yazıp bir boşluk bırakıp ve T.C. kimlik numarasını da ekleyince bu mesajı 3280 numarasına gönderilmesi gerekli. Bu halde yapılan başvurular için banka, uygun olunması halinde krediyi hemen onaylayabilecektir.

SMS ile kredi başvurusu yapıldıktan sonra kredi onayını alan kişiler, hızlı bir şekilde başvuru sonucunu alabilecek. Olumlu olması halinde ise en yakın banka şubesine başvurarak kimlik ibraz edilmesi ile kredi kullanılabilecek. 10.000 TL'ye kadar olan kredide eğer onay alınırsa düşük faiz oranları ile kredi kullanılacaktır.

DenizBank'ın resmi internet sitesine giderek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunulduğunda onaylanan kredi de yine aynı gün içinde kullanılabilecek. Denizbank’ın internet sitesi üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu için cep telefonunu bilgileri ve T.C. kimlik numaraları da yazılarak başvuru sonucu bu numaraya iletilecektir.

DenizBank’ın son dakika olarak duyurduğu bu kısa süreli ve düşük faizli ihtiyaç kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 10.000 TL’ye varan bir miktar kredi kullanabilecek. Bunun için en az 1300 puan ve üzerinde bir kredi puanının olması gereklidir. Bankalar üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullanımı olan kişilerin düzenli ödemeler yapmış olmaları halinde talep ettikleri kredi, Denizbank tarafından verilecektir.