Baht Oyunu Çilingir Sahnesi Kahkahalara Boğdu!

Kanal D ekranında seyirci karşısına çıkan ve yeni bölümü ile izleyici kitlesini kahkahalara boğan Baht Oyunu ismi televizyon dizisi projesi, yeni bölümü ile beğeni topladı. Yaz döneminin en başarılı dizileri arasında yer alan Baht Oyunu dizisinin başrollerinde rol alan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel, uyumları ile de isimlerinden söz ettiriyor. İlk bölüm reytinglerinde rakibi olan Ada Masalı dizisinin gerisinde kalan fakat kısa süre içerisinde toplanan ve liderliğini ele geçiren Baht Oyunu isimli dizi izleyicilerin gözdesi haline geldi.

Dizinin yüksek reyting oranları elde etmesinde ve sağladığı başarıda Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in performansı önemli bir yer tutarken özellikle Cemre Baysel'in doğaçlama oyunculuğu da önemli bir yer kaplıyor. Ekran hayatına başladığı ilk günden beri başarısını sürdüren başarılı proje, Ada ile Bora karakterlerinin aşkını anlatıyor.

İnancı ve ilk aşkı arasında kalan Ada karakteri, Baht Oyunu dizisinde patronu Bora'ya aşık oluyor ve ikilinin birlikte olup olamayacağı seyirci kitlesi tarafından merak ediliyor. Başarılı oyuncu Cemre Baysel, sakar ve şaşkın Ada karakterine hayat verirken sergilediği oyunculuk performansı da izleyici kitlesinden beğeni topluyor.

Projenin kamera arkası görüntüsü de sosyal medyada yayınlandı ve bu şekilde dizinin başarısının sırrı açık bir şekilde görülebildi. Öyle ki Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın oldukça gergin olması gereken sahneye gülmekten çekemediği anlaşıldı. Set sırasında da gerçek hayatta da oldukça eğlenceli geçen anlar sosyal medyada izleyici karşısına çıktı. Bunun yanı sıra başarılı dizi Baht Oyunu, yalnızca reytinglerde değil sosyal medyada da adından söz ettiriyor ve liderlik koltuğuna oturuyor. Dün akşam seyirci karşısına çıkan yeni bölüm sosyal medyada paylaşım yağmuruna tutuldu ve dizi magazin gündeminin üst sıralarında yer alarak adından söz ettirmeyi başardı.