Boyalı Saçlar Nasıl Korunur?

İşlem görmüş ve art arda boyanmış saçlar kırılgan ve hassas bir yapıya kavuşmaktadır. Bu şekilde işlem yapılması ardından özel bakım ve ekstra dikkat isteyen saçlar, kısa zaman içerisinde sağlıksız görünebilir. Donuklaşmış, renkleri solmuş, işlem görmüş ve boyalı saçları bu şekilde kötü bir görüntüden kurtarmak için ise tavsiye edilen yöntemler bulunmaktadır.

Saç kremi seçimi oldukça önemli bir nokta olurken amonyaksız bir tercihte bulunmak da rengin korunmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra, saçlarımızı boyadığımız renge göre de bir saç kremi seçebilir ve boya akmasının önüne geçebiliriz.

Kırmızı saçların diğer renklere göre daha çabuk aktığı bilinirken kızıl tonları tercih ettiysek bu durumu göze almamız gerekmektedir. Bu sebeple sık sık boya yaptırmak zorunda kalabilir ve saçlarımızın yıpranması ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda saç derisine doğal bakım yağları ile masaj yapmak saçlara daha parlak sağlıklı bir görünüm verebilirken nemin korunmasına da yardımcı olacaktır. Saç yıkama rutini de boyalı saçların korunması konusunda önemli bir nokta olur ve haftada iki ya da üçten fazla yıkamaktan kaçınılması gerekir.

Haftada iki ya da üç kez saç yıkaması az geliyor ise bu durumda kuru şampuan kullanılması önerilen bir durum olacaktır. Kuru şampuan saçları temiz gösterirken savaştaki yağı da emecek ve güzel bir görünüm sağlayacaktır. Kuru şampuan saç köklerine sıkılır ve başın öne eğilmesi gerekir.

Saçlar eğer yeni boyandı ise şampuan kullanmak için en az 48 saat beklenilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir durumdur. Bu şekilde renk saça iyice oturacak ve yıpranmasının önüne geçilecektir. Yıkama sırasında besleyici bir şampuanın yanı sıra besleyici bir saç kremi de kullanmak boyalı saçların korunması için oldukça etkili olacak bir diğer yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.