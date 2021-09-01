Baht Oyunu Bora, Ada’yı Rüyalarında Görüyor!

Bir yaz dizisi olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve her yeni bölümü ile adından söz ettirmeyi başaran sevilen dizi Baht Oyunu en başarılı yapımlar arasında yer alıyor. Kısa süre içerisinde seyircilerin gözdesi olmayı başaran Baht Oyunu, oyuncuların doğaçlama performansları ile de ilgi topluyor. Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in ekran uyumu sosyal medyada taşınırken dizi yeni bölümleri ile de magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Bahçe Oyunu isimli televizyon dizisi projesinde yer alan eğlenceli replikler ve Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın kusursuz uyumu televizyon dizisi projesinin başarısının sırrı olarak görülürken izleyici, dizinin yeni bölümlerini de merak içerisinde bekliyor. Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ekran uyumunun yanı sıra bir ayrıntı daha Baht Oyunu’nun başarısında büyük bir yer kaplıyor.

Kanal D ekranlarında bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan ver her hafta yeni bölümleri ile ilgi toplayan Baht Oyunu’nda birbirinden başarılı genç oyuncular yer alıyor. İlk haftalarda proje, Ada Masalı’nın gerisinde kalıyor ve düşük reytingler ile mücadele ediyordu. Dakat sonraki haftalarda yüksek reyting oranlarına ulaşmayı başaran dizi, rakibini geride bıraktı ve ismini en üst sıraya taşıdı.

Sevimli ve şaşkın bir Ada karakterine hayat veren Cemre Baysel oyunculuğu, dizinin başarısında önemli bir yer tutarken ünlü ismin doğaçlama performansı da diziyi üst sıraya taşıyan en önemli unsurlar arasında yer aldı.

Aytaç Şaşmaz'ın hayat verdiği Bora karakteri ile Ada karakterinin de uyumu dizinin başarısının bir diğer nedeni olarak görüldü. Seyirci kitlesi çift arasındaki eğlenceli sahneleri izlerken mutlu oluyor ve dizi sosyal medyada da çok konuşuluyor. Özellikle başarılı projenin son bölümünde Bora'nın rüyalarında Ada’yı görmesi dizi hayranlarının ilgisini çekti ve bu durum dizinin reyting oranlarının yükselmesini de sağladı.