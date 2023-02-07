Bahar Candan Kaç Yaşında, Ne Yaptı? Olay Deprem Paylaşımı İnfial Yarattı

Sosyal medya hesabı üzerinden deprem ile ilgili yapmış olduğu paylaşım ile infial yaratan Bahar Candan gündemde yer aldı. Genç isim binlerce kişinin tepkisini çekti ve bazı ünlü isimler de Bahar Candan'a yanıt vermeyi ihmal etmedi. Aldığı tüm tepkiler sonrasında yapmış olduğu paylaşımız silmeyen Bahar Candan geniş bir kitlenin tepkisini çekti.

Kendisinin sosyal medya fenomeni olduğunuz savunan Bahar Candan deprem ile ilgili bir sosyal medya paylaşımına imza atarak infial yarattı. Üstü çıplak bir şekilde kucağına oyuncak ayı alarak seksi bir poz veren Bahar Candan fotoğrafının altına deprem mesajı yazdı. Kendisinin ve ayıcığının deprem için çok üzgün olduğunu belirten Bahar Candan, yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şuursuz, şımarıklık yüklü ve gayri ciddi paylaşımı ile takipçisi olsun ya da olmasın herkesin tepkisini çeken Bahar Candan gündemde yer aldı.

Sosyal medya hesabında 556.000 takipçisi bulunan Bahar candan çok sayıda tepki alırken ünlü şarkıcı Ece Seçkin de Bahar Candan'a “Senin Allah belanı versin” dedi. Bahar Candan'ın aldığı tepkilerden bazıları ise;

Allah birazcık akıl fikir versin, ruh hastası, ne biçim insan bu, Allah ahlak ve vicdan nasip etsin, Allah senin belanı versin, herkes takipten çıksın, hesabı toplu olarak şikayet edelim, bu nasıl saygısızlık, seninle aynı kanı taşıyor olmak utanç verici, Emniyet Genel Müdürlüğü gerekeni yapar, rezilsin, şu ruh hastasını ünlü yapıp bu noktaya getiren bizlere yazıklar olsun, akıl sağlığın için kendini elinden geleni yap gerisini biz ülkece hallederiz şeklinde oldu.

Almış olduğu tepkilere rağmen Bahar Candan paylaşımını silmedi ve genç ismin şöhret zehirlenmesi yaşadığı yönünde yorumlar yapıldı. Bu durumda da Bahar Candan'ın reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi saçma bir söylemi geçerli bulduğu düşünülüyor. Genç isim daha sonra sosyal medyada deprem hakkında infial yaratan kişiler hakkında yasal işlem başlatılması ile beraber söz konusu paylaşımı sildi ve siyah kurdeleli geçmiş olsun mesajı paylaştı. Ancak Candan'ın paylaşmış olduğu iki yazıyı görenler ise genç ismi samimiyetsiz buldu ve paylaşımı yasal işlem korkusuyla değiştirdiğini öne sürdü.

25 yaşında olan ve kendisinin sosyal medya fenomeni olduğunu öne süren Bahar Candan deprem paylaşımı ile gündemde yer aldı.

Bahar Candan Kimdir, Kaç Yaşında, Bahar Candan kimin kızıdır?

İstanbul'da 17 Şubat 1998 tarihinde doğan Bahar Candan Nihal Candan'ın kız kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisidir ve avukat olmak istemektedir. Kendine has kişiliği, tarzı ve sesiyle sıklıkla magazin sayfalarında adından söz ettiren genç isim sosyal medyada yapmış olduğu son paylaşımıyla tepki çekti.

2017 yılında şarkı denemesinde de bulunan genç isim, İşte Benim Stilim programında dondurma gibisin isimli şarkısını söylemişti. O dönem şarkı oldukça ilgi görmüş ve Bahar Candan daha sonra Doya Doya Moda isimli programa katılım göstermişti.