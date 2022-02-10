BAĞKUR ve SGK emeklilerine ek ücret! 5.000 liralık bir ücret çare olarak gelecek...

BAĞKUR ve SGK emeklilerine ek ücret! 5.000 liralık bir ücret çare olarak geleceği duyruldu. Peki bu ek ücretten kimler yararlanabilecek? Ek ücrete nasıl başvuru yapabiliriz? Detaylar yazımızın geri kalanında.

Emekli maaşı almakta olan vatandaşlar, ek ücret karşılığında rahatlıkla nefes almaya devam edebilirler. 2022'de devlet bankalarının yanı sıra özel bankalar da emeklilerin yüzünü güldüren müjdeleri vermeye devam ediyor . Rakip bankalar sürekli olarak emekliler için promosyonlar düzenlemektedir. Yeni kampanyada 5.000 Türk Lirası geri dönülmez bir şekilde bedelsiz olarak ihraç edilecek.

BAĞKUR ve SGK emeklilerine 5.000 Türk Lirası. Emekliler için ek ücret, onların nefes almasını kolaylaştırıyor. Ocak ayının ilk gününde milyonlarca emekli yeni yılın maaş artışlarını öğreniyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri emeklilere yeni maaşları açıkladı. Emeklileri mutlu eden tek haber bu değil. Bankalar promosyon oranlarını güncel hale getirerek emeklileri memnun etmeye devam ediyor. Emekliler başvuruları halinde aldıkları maaşlarının iki katına kadar avans alabilirler.

Emeklileri sevindirme haberi bu sabah TEB Bank'tan geldi. Türkiye Ekonomi Bankası, ATM veya banka şubesi aracılığıyla başvurmanız halinde promosyonun nakit olarak ödeneceğini duyurdu. Emeklilerin hak kazandığı teşvikler emekli maaşına göre şekilleniyor. Banka, verileri dikkate almak için emeklilik teşvik tutarını güncelledi. Diğer bankalar da hisse senedi açıklamaları yaptı. Emekli olmadan önce alabileceğim maksimum teşvik nedir? Tüm emekliler endişeli. Başvurum nasıl işlenir? Haberimizin her detayı...

TEB 5 bin TL Tutarında Promosyon Ödemesi Yapacak!

Banka, 2022 için reklam ücretlerini güncelledi. Şu anda en fazla teşvik ödeyecek banka TEB Bankası'dır. Banka, 2.500 TL nakit teşviğine ek olarak, eriştiği tüm emekliler için 250 TL kadar bir ek ödeme alabilecek. 10 vatandaş ile sınırlı kampanyalar için toplam ödeme 5000TL'dir.

İşbankası’nın 2022’de Emekliler için 2000Tl Ödeme

Emeklilere promosyon veren bankalardan biri de İş Bankası'dır. Emeklinin maaş artışıyla birlikte banka 2.000 TL ödeyecek. Yardım almak isteyen emekliler herhangi bir banka şubesinden veya ATM'den başvuruda bulunabilirler. Başvurunun kabul edilmesi halinde, bankaların vermeyi planladığı bu promosyondan yararlanmak kolayca bir sürecin ardından mümkündür.