PTT Son Dakika Önemli Haberi Duyurdu! Ev Hanımı, Emekli, Çalışan ve Öğrenci 40000 TL Ödeme Alacaktır!

Ev hanımlarına ve öğrencilere para dağıtan PTT, emekliler ve çalışanlar dahil 40.000 TL kampanya uygulamasını başlattı. Peki bu uygulamadan kimler faydalanabilir? Bu uygulamanın şartları nelerdir? Detaylar yazının devamında mevcuttur.

PTT, emekliler ve çalışanlar dahil 40.000 Türk Lirası alan ev hanımlarına ve öğrencilere para dağıtıyor. PTT, son dakika kampanyası duyurusunda, banka kredisi kullanamayan ev hanımlarına ve öğrencilere 36 ayda 40 bin TL nakit ödeme yapacağını veya SMS göndereceğini duyurdu. Bu ödemeler, yoksul vatandaşların 40.000 Türk Lirasına kadar olan borçlarını ödemesine veya acil ihtiyaçlar için nakdi kredi kullanmasına olanak sağlıyor.

Aktif Bank ile PTT anlaşması imzalanan bu kredi kampanyasında, kredi notu banka şartlarını karşılayan düşük kişiler bile 18 yaş ve üzeri olmak şartıyla ihtiyaç kredisine başvurularını yapabilirler. Geçmişte bir bankaya kredi başvurusunda bulunarak kredi onayı alamayan vatandaşlar, aktif bankacılık anlaşmaları ve PTT almak için ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlar ise bu kredi kampanyasına katılarak hızlı başvuru yapabilirler. İlk ödeme 36 ay vadelidir ve ödeme 3 ay ertelenmektedir.

PTT ve aktif bankalar aracılığıyla kullanabileceğiniz bu krediyi almanın en kolay yollarından biri de başvurunuzu SMS ile göndermektir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, PTT ve aktif bir banka şubesine gitmek yerine telefonla başvurarak nakdi kredi onay sayısını kontrol edebilirsiniz. Banka sorunu olmayan vatandaşlar kredi notunun düşük olması nedeniyle bankadan onay alamıyorsa PTT bu kişilere kredi imkanı sunuyor.

Ev hanımları ve öğrenciler, vatandaşlar cep telefonlarının 'Mesaj' alanına Kredi yazıp bir boşluk bırakarak kendi numaralarını yazıp 3050'ye mesaj atsınlar. Başvuru sonrasında banka sonuçları değerlendirir, değerlendirme sonuçları ve kredi sonuçları anında iletilir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar SMS ile kredi onayı aldıktan sonra PTT şubesinden kredi başvurusunda bulunabilir veya banka şubesi veya ev adresinden kredi kullanabilirler.

PTT tarafından yürütülen bu kampanyada kredi puanı düşük olan vatandaşlarımız kredi onayı aldıklarında puanlarına göre faiz oranı alabiliyor. PTT’ye yapacağınız başvurunun ardından eğer onay alabilirseniz,PTT’nin düzenlediği bu kredi imkanından faydalanmanız mümkündür.