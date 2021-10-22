Bağkur, SSK ve SGK Emeklilerine Müjde! 3 Maaş Avans İmkânı. Ekim Ayında Yatırılacak…

Bağkur, SSK ve SGK emeklileri intibak zammı ile rahat bir nefes alacak. 3 maaş olarak verilen avanslarda faiz uygulanmayacak. Yılsonu yaklaşırken emeklileri tatlı bir heyecan sardı. Emeklilere rahat bir nefes almaları için intibak zammı veriliyor. Verilecek olan avans üç maaş tutarında faizsiz olarak emeklilerin hesabına yatırılacak.

Üç maaş tutarındaki avans faizsiz olarak emeklilerin hesaplarına geçecek. Hali hazırda avans kullanma durumunda olan emeklilerden, 2 500 TL maaş alan emekliler 7 500 TL tutarında faizsiz nakit para kullanabilecek. Bu durumda emekliler bankalardan kredi kullanma durumunda kalmayacak. Emekli maaşları yapılacak zam ile birlikte 450 TL tutarındaki zam Ekim ayında hesaplara yatacak.

Emeklilere 450 TL İntibak Zammı Geliyor

Emeklileri mutlu edecek zam haberi son dakikada geldi. Yoğun talep üzerine hükümet emekliler için devreye girdi. Böylece emekliler için yeni zam gündeme geldi. 2022 yılının Ocak ayı ile birlikte gelecek olan zamlar emeklileri biraz olsun rahatlatacak. Ekim ayından itibaren emeklileri rahatlatan müjdeler arka arkaya geldi. Emeklilerin talepleri göz önünde bulundurularak 3 maaş avans imkânı sağlanıyor. Emekli olan bireyler Ekim ayında 450 TL lik intibak zammını maaşlarına eklenmiş şekilde alabilecek.

Emekliler Ekim ayında rahat bir ay geçirecekler. Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon oranları ile emeklilerin Ocak ayı zammı şekillenecek. Zam konusunda önceden yapılan açıklamalara göre emekliler için yeni zamlar gündemde.

Emekli Maaşları Gündemde

Canlı yayında emeklileri yapılacak olan zamlar gündeme geldi. Eyt konusunda son dakika olarak ortaya çıkan gelişmeler neticesinde, emekliler için yaşa takılanları ilgilendiren konu hakkında mecliste yeni çalışmalar gündemde.

Türkiye genelinde yaklaşık olarak 5 milyon EYT’li bulunmaktır. 5 milyon Eyt’li meclisten gelecek müjdeli haberi bekliyor. Emeklik konusunda yaşa takılanları ilgilendiren konularda yakın zamanda gündemde olacağı düşünülmekte. Gerim sayımın başladığı ve emekliler için Ocak ayının yeni müjdelere vesile olacağı düşünülüyor.