Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika: 2021 Yılı İçin Emeklilerin Hak Ettiği Ödemeler Bugün Başlatıldı. Son dakika haberi ile emekli için yapılan bu kampanyada bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar...

Emeklilerin Hak Ettiği Ödemeler Bugün Başlatıldı

Emeklileri son derece mutlu eden ve sevindiren haberlerin her geçen gün gelmeye devam ettiği görülmektedir. Bu sayede bankaların sundukları yeni kampanyalar ve hizmetler sayesinde istenilen seviyelerde nakit para elde edilmesi mümkündür. Emeklilerin anında nakit tutarları elde etmeleri için hangi bankaların nasıl hizmetleri sunmakta olduğunu inceleyebilirsiniz.

Emekli maaşını aldığınız bankalar ve hesaplar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Gelecekteki 3 yıl süreçte aynı bankadan maaş alacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonların tanımlanacağını görebileceksiniz. 750 lira ile 2500 lira arasında değişen emeklilik promosyonları almaya başlayabilirsiniz. Emekli promosyonlarını almanızın dışında kredilere başvurabilir veya nakit avans için başvurularda bulunabilirsiniz.

Promosyonlarını farklı bankalardan alan ve 3 yıl süreyle emekli maaşını alacağına dair onay veren kişilerin, diğer bankalara yapacakları başvurular onaylanmayabilir. Bu nedenle yalnızca maaşınızı almış olduğunuz hesaplar üzerinden işlemleri gerçekleştirmelisiniz. Kamu bankaları aracılığıyla veya diğer özel bankalar üzerinden kampanyalara katılmanız için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayan kişilerin 2500 TL değerinde nakit avansları alabileceklerine değiniyoruz.

Vakıfbank Emekliler İçin Ödeme Yapmaya Başladı

Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla almakta olan kişiler için büyük avantajlar sunulmaktadır. Mobil uygulamalardan veya şubelerden dilediğiniz zaman başvurularınızı gerçekleştirebilir ve nakit avanslarınızı hemen alabilirsiniz. Diğer yandan ise ihtiyaç kredisi kullanımını gerçekleştirebileceğinizi vurguluyoruz. Maaşınızın 22 katına kadar kredi almak ya da 10 bin TL'ye kadar artı para hizmetlerinden faydalanarak 12 ay vadeli olacak şekilde ödemeleri yapabilmek için başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekli Ödemeleri

Emekli maaşınızın Ziraat Bankası ile ödenmesi durumunda onay almak için başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ofislere gitmeden de online olarak taleplerinizi iletmenize olanak verilecektir. Maaş taşıma işlemlerini yapan kişilere ödenecek 750 TL'ye kadar olan promosyon dışında pek çok ayrıcalık sunulmaktadır.

Özel Bankaların Emeklilere Ödemesi

Diğer özel bankalar üzerinden emeklilik ödemesini alanların, mobil uygulamalara giriş yapmaları ve ekstra hizmetlerden faydalanmaları mümkün olacaktır. Kredi başvurularını kolay yoldan gerçekleştirmek ve hemen onay alabilmek için harekete geçebilirsiniz. Bu sayede kredi veya nakit avans hizmetleri sizinle olacaktır.