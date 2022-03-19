BAĞ-KUR ve SSK Emeklilerine Müjde! 5 bin 450 TL Ödeme Yapılacak: Emekliler Başvuru Yapıp Yararlanabilecektir

BAĞ-KUR’lu ve SSK’lı emekli kişilere 5 bin 450 TL’lik ödeme geleceği haberi bugün geldi. Emekli olanlar başvuru yapıp bu parayı alabilecek. Son dakika haberimize dair her bilgi karşınızda…

Aynı şekilde dışarıdan ödeme yöntemi ile emekli olan herkes de bu parayı almak için başvuruda bulunabilecektir. Emeklilik hakkından sonra emekli maaşınızı kamu bankalarından almaya başladıysanız sizin için de 5 bin 450 TL ödeme yapılacağını söylemeliyiz.

Akbank ve Halkbank bağlamı içerisinde destekten yararlanacak kişilerin tespit edilen koşullara göre süratli bir biçimde hesaplarına bu ödemeleri almaları için kredili mevduat hesabı müracaatı sağlanması lazımdır.

Bankalar aracılığı ile başvurularını yapacak olan emekliler bu parayı alabilecektir. Bu krediyi aldığınız an hesabınıza artı para biçiminde yatacak ve bu meblağı istediğiniz bir zaman diliminde kullanabileceksiniz. Bu ödemeyi alacak olanlar 2 senelik vadeye değin bölerek geri ödemelerini gayet konforlu bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

Kamu bankaları ve özel bankalar en çok da bu zorlu dönemlerde özellikle emekliler için destek veren kampanyalar sunmaya devam ediyorlar. Bu manada emeklilere 5 bin 450 TL verilecektir. Vatandaşlar 5 bin 450 TL’yi alabilmek adına bankaların mobil uygulamalarına başvuru yapabilir. Bu iki önemli bankanın kredili mevduat hesabı müracaatı nedeniyle bankaların mobil uygulamaları en basit başvuru yöntemlerinden birini oluşturur.