BAĞ-KUR ve SGK’dan Emekli Olanlara 5 bin TL Ödeme Yapılacak! Emekliye Maaş Zammına Ek Ödeme Geliyor

Emekli maaşı alanlara ek ödemeler adeta ilaç gibi yetişiyor. Kamu bankaları da özel bankalar da 2022 senesinde emeklilerin yüzünü güldüren kampanyaları yapmaya devam ediyor. Resmen bir yarış formunu alan bankalar emekli kişilere 5 bin TL’ye dek uzanan karşılıksız, geri ödemesi olmayan bir ödeme yapacak. Birçok emekli kişi Ocak ayının ilk zamanlarında yeni senede alacakları zamlı maaşları öğrenmişti. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılan enflasyon verileri ile ilgili açıklamanın akabinde emeklilerin maaşı belli olmuştu. Böylece en düşük emekli maaşı da 2 bin 500 TL’de sabit hale getirilmişti. Yeni senede de emeklilerin yüzünü güldürecek tek haber bu olmuyor.

Emeklilerin Yüzü Gülecek

Bankalar, emeklilere ödedikleri promosyon ödemelerinin her birini güncelledi. Emekliler başvuru gerçekleştirmeleri durumunda maaşlarının iki katına değin ödeme alabilecek. Maaş tutarı doğrultusunda verilen promosyon ödemeleri 5 bin TL’nin üzerine dek çıkıyor. Peki emeklilere en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Emeklileri yakinen alakadar eden haber bu sabah TEB Bankası tarafından aktarıldı. TEB Bankası ATM’si üzerinden veyahut banka şubelerinden başvuru gerçekleştiren emeklilere nakit promosyon ödemesinin aktarılacağı söylendi. Emekliler maaşlarına göre promosyon ödemesi almaya devam edecek. Fakat bildiğiniz gibi 2022 senesinde emeklilerin en az maaşı 2 bin 500 TL olarak sabitlenmişti.

Yani bundan böyle promosyon ödemeleri de bu rakam doğrultusunda gerçekleştirilmiş olacak. TEB Bankası da bu bahsi geçen verileri dikkate alarak 2022 senesi emekli promosyon ödemelerini güncellemiş oldu. Bunun yanı sıra öteki bankalardan da promosyon açıklaması yapıldı. Ama emekliye yüksek maaş promosyonu aktaran banka hangisi olabilir? Başvuru nasıl yapılacak?

TEB Bankası 5 bin TL’ye Dek Varan Promosyon Ödemesi Yapacağını Duyurdu

2022 senesi emekli promosyon ücretleri bankalar aracılığıyla güncellenmiş oldu. TEB şu anda emeklilere en yüksek promosyon ödemesi yapan banka olarak kayıtlarda yer almaya başladı. Banka tarafından emekli kişi 2 bin 500 TL nakit promosyonun yanı sıra referans gösterdiği her emekli için de 250 TL’lik bir ek ödeme gerçekleştirecek.