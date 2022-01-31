Garanti Bankası Nakit Gereksinimi Konusunda Devreye Girdi! 20 Yaşını Geçmiş Olan Her Birey 14 bin TL’lik Ödemeyi Şartsız Şekilde Alabilecek

Garanti Bankası aracılığıyla yapılan kampanya duyurusuyla beraber 14 bin TL para ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Garanti Bankası gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyayla beraber vatandaşları oldukça hızlı bir biçimde kredi onayıyla karşılayacak. Bankanın kendi resmi web sitesi üzerinden açıkladığı duyurudan sonra 36 ay vadeye değin 14 bin TL kredi almak isteyenlerin Garanti Bankası uygulamasını kullanmaları halinde şubeyi ziyaret etmeden işlem yapacağı netleşti.

Banka Genel Müdürlüğü aracılığıyla açıklanan bu duyurudan sonra kredi kullanacak olan bireyler, bunun yanı sıra banka kredi politikalarına uyum sağlamaları halinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına aktif olarak katılmak isteyen bireyler, banka kredi notlarının 1350 ve üzerinde olması gerektiğini bilmeliler. Nakit gereksiniminizin olması halinde kredi almak istiyorsanız en yakın banka şubesinden ya da bankanın internet sitesinden faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra kampanyaya dair detaylı bilgi edinebilmiş hale gelirsiniz.

İnternet Aracılığıyla Başvuru Yapmak

İnternetten başvuruda bulunmak isteyenler Garanti Bankası’nın mobil uygulamasını kullanmalıdır. Garanti Bankası’nın mobil aplikasyonunu kullanmak istiyorsanız eğer, banka müşterisi olmanız gerekiyor. Garanti Bankası uygulamasına giriş gerçekleştirerek işlem yapacak olan kişiler, kredi kullanmaları halinde hızlı bir biçimde bu bankadan anında kredi sonucunu öğrenebilirler.

Garanti Bankası mobil aplikasyonu üzerinden katılacağınız kampanyayla beraber hızlıca kredinize onay alabilir ve onaylanmış olan krediye banka şubesini ziyaret etmenize gerek kalmadan gelir belgesiz, masrafsız biçimde sahip olabilirsiniz. Garanti Bankası verdiği bu kredilerde emekli olan çalışanlar ve devlet memuru olanlar için bireysel ihtiyaç kredisi sunmaktadır.

Bunun yanı sıra emekli olanlar da kredi kullanmak istiyorsa emekli maaşlarını Garanti Bankası şubesine taşıyıp çok daha yüksek düzeyde krediler alabilmektedir. Kredi kullanacak olanlar, ayrıca bu bankanın gerçekleştirdiği başka bir kredi kampanyası olan borç kapatma kredisi kampanyasına da katılabilir. Bütün banka borçlarınızı tek bir kanalda ödeme kolaylığı sunan Garanti Bankası’ndan dilediğiniz zaman kredi almak için hızlı bir şekilde başvuruda bulunmalısınız.