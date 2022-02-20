PTT bankamatik kartı olan vatandaşlara 12500 TL ödeme yapacağını açıkladı

PTT üzerinden yeni yapılan kampanya da ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 12.500 TL'ye kadar ödeme almaları durumunda hemen hesaplarına para yatıracağı hakkında bilgiler geldi. PTT son zamanlarda yapmış olduğu nakit kredi kampanyalarında özellik ve bireysel müşterilerin acil ihtiyaçları için sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadır. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar PTT üzerinden kredi notu düşük olsa bile PTT ile aktif banka aracılığı ile 12.500 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi vereceğini açıkladı. PTT aktif Bank özellikle bu krediler de düşük faiz oranları ile vatandaşlara Kredi imkanı sunarken Kredi notu düşük olan 18 yaşından büyük olan herkese Kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

PTT 12.500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 12500 TL nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için banka kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapacağını açıkladı. Banka şubelerine veya PTT şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin.

PTT üzerinden aktif Bank aracılığı ile yapmış olduğunuz sms kredi başvurusu sonrasında kredi onayı alırsanız PTT şubelerine gitmeden ev adresinizde veya iş adresinizde bu kredileri kullanabileceksiniz. PTT şubelerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar sadece kimlikleri ile birlikte PTT gişe personelinin yanına giderek Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

PTT emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise emekli maaşlarında PTT üzerinden almaları durumunda herhangi bir şart olmadan kimlikleri ile birlikte istedikleri zaman PTT şubelerinden 80 bin TL'ye kadar emekli kredisi başvurusunda bulunabilir.