Baba Dizisinde Hikaye Değişiyor! Show TV Yeni Hamle Yapacak

Birinci sezonunu Show TV ekranında geride bırakan Baba isimli televizyon dizisi projesi yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelecek sezonda ilk sezona göre daha iddialı bir şekilde seyirci kitlesiyle buluşacak olan dizi, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer gibi iki başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı proje 2022 senesinin en iddialı projeleri arasında gösteriliyordu. Fakat projenin yayın hayatına başlaması sonrasında dizi hakkında beklentilerin çok fazla yüksek olmadığı ortaya çıkmıştı.

Baba dizisinin reyting oranları ne çok iyi ne de kötü bir pozisyonda bulunurken kanal ise dizi için 2. sezon kararı aldı. Bu sayede dizinin senaryosunda yenilikler yapma fırsatı elde edildi ve yeni oyuncular ile yeni bir düzen kurulması konusunda umutlar yeşerdi.

Dizi hakkında değişimin bir süredir devam ettiği ve hikaye üzerinde önemli adımların atıldığı haberleri yazılmaktaydı. Bunun yanı sıra hikayeye yeni karakterlerin de dahil olacağı konuşuluyordu. Yeni karakterlerin hikayeye dahil olması ile birlikte bazı oyuncular da diziye veda edecek. Konu hakkında edinilen son bilgilere göre ünlü oyuncu Dilara Aksüyek'in artık Baba dizisinde rol almayacağı bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz sene Arıza isimli televizyon dizisi projesinde rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile beraber performans sergileyen Dilara Aksüyek yeni sezonda da yine Sarıtaş'ın partneri olarak dizide yer almıştı. Oyuncu projede Elif karakterine hayat veriyordu fakat diziye veda etmesi ise ünlü ismin sevenlerini üzüntüye boğdu. Baba dizisinin hikayesinde nasıl yeniliklerin olacağı bekleniyor ve hangi oyuncuların projeye dahil olacağı konuşuluyor.

Dizi ilk sezonunu Show TV ekranında geride bıraktı ve 2. sezonda daha iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamak için hazırlıklarını sürdürdü. 2022 senesinin bomba projesi olarak tarif edilen dizide Haluk Bilginler gibi usta bir oyuncu rol alıyordu.