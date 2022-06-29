İki Çocuk Annesi Kadını Sevgilisi Öldürmüş! 7 Yıldır Kayıptı

Kütahya'da yedi sene önce meydana gelen olayda iki çocuk annesi Ömür Yıldırım, “Hastaneye gidiyorum” diyerek evden çıkmış fakat daha sonra geri dönmemişti. O günden sonra kayıplara karışan Yıldırım'ın sevgilisi tarafından cinayete kurban gittiği öğrenildi. Olayı çözmek için kurulan özel ekip Ömür Yıldırım'ın Alaattin Kara ile gönül ilişkisi olduğunu tespit etti. Özel ekip Ömür Yıldırım'ın eşi ile erkek kardeşini gözaltına alırken Alaattin Kara da kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak gözaltına alındı.

İki çocuk annesi eşinden boşanmış olan Ömür Yıldırım Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde oturuyordu. 2015 senesinin Ekim ayında Yıldırım, “Hastaneye gidiyorum” diyerek evden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ömür Yıldırım'ın ailesinin başvurusu ile gerçekleşen aramalarda da Yıldırım bulunamamış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kurulduğu öğrenilirken Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığı da iki çocuk annesi Ömür Yıldırım'a ait dosyaya yeniden açtı. Yıldırım'ın çevresindeki 45 kişinin tekrardan ifadesine başvurulduğu öğrenildi ve arama trafik kayıtları da incelendi. Ömür Yıldırım'ın son olarak Alaattin Kara ile görüştüğü ortaya çıktı ve son dönemde çiftin sıklıkla kıskançlık sebebiyle kavga ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu araştırmayı derinleştirdi ve Alaattin Kara'nın korkunç olay öncesinde dağlık alanda gezintiye çıktığını ve kardeşinin evinden kazma ile kürek aldığını öğrendi.

Bunun yanı sıra Alaattin Kara'nın 2012 senesinde Ömür Yıldırım'a yönelik şantaj ile tehdit suçlarından tutuklandığı ve kısa süreli olarak cezaevinde yattığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Ömür Yıldırım'ın evden çıktığı saat olan 07.39'da ev telefonunun eski sevgilisi tarafından arandığı da öğrenildi. İfade veren Alaattin Kara, Ömür Yıldırım ile görüştüğünü söylerken kaybolduğu günde ise görüşmediğini ve nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.