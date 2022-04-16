Baba Dizisi Yeni Bölümde Güç Savaşı Yaşanacak

Ay Yapım imzalı olarak Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Baba dizisinin 10. yeni bölümünden tanıtım videosu dizi hayranları ile buluştu. Söz konusu tanıtımda Emin karakteri aile fotoğrafına bakıp herkesin ismini hatırlamaya çalıştı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Binnur karakteri ise Yaşar'ın Uğur ile önceden görüştüğünü öğrendi ve bu durumda Saruhanlı Köşkü'nde gerilim artış gösterdi.

Servet ise diğer taraftan kardeşlerine rest çekerken “Her zaman her yerde karşınızdayım.” sözleri ile dikkatleri üzerinde topladı. Yayınlanan tanıtımda Ferit Karaçam ile Kadir Saruhanlı'nın karşı karşıya geldiği dakikalar ikilinin arasında meydana gelecek olan güç savaşının ilk sinyallerini gösterdi. Bunun yanı sıra yeni bölümde İlhan ile Büşra arasındaki aşkın evliliğe doğru ilerleyip ilerlemeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Dizinin yeni bölümünde Büşra ile İlhan arasında yaşanacak olan gelişmeler takip edilecek. Dizinin 10. yeni bölümünde bazı detayların da netleşmesi bekleniyor ve seyirci kitlesi konu hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor.

Projenin 9. yeni bölümünde Kadir karakteri üst üste gelen problemler ile karşılaşmış ve zor bir dönem geçirmişti. Kadir, Yaşar ile birlikte bir toplantıya katılmış ve Servet ile Büşra'nın karşı taraflı bulunması sebebiyle büyük bir şok geçirmişti. Bunun yanı sıra fabrika problemine de çözüm bulmak isteyen fakat orada çalışanları işten çıkarmamak konusunda kararlı bir tutum sergileyen Kadir, söz konusu hisseleri fabrika çalışanlarına devrederek krizin önüne geçmişti. Diğer taraftan Elif de Kader’in yapmış olduğu bu hareketten oldukça etkilenmiş ve bu gelişme bir önceki bölüme damgasını vurmuştu

İlhan karakterinin Büşra'ya evlenme teklifi etmesi ise bölümün sürprizi olarak görülmüş ve Büşra’nın İlhan'a vereceği cevap merak konusu olmuştu. sSyirci kitlesi Büşra'nın zor durumda kaldığını biliyor ve verilecek olan cevabı araştırıyor.