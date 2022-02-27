Aziz dizisinde Aziz'in Atının Gerçek Hikayesi Öğrenildi

Cuma akşamlarında Show TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan Aziz dizisi oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler ve hikayesi ile dikkatleri üzerinde topluyor. Simay Barlas, Damla Sönmez, Murat Yıldırım ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü oyuncuların rol aldığı proje, televizyon ekranlarının en beğenilen yapımları arasında yer alıyor. Dizi 1930'lu yıllarda geçiyor ve Kurtuluş Savaşı dönemlerin anlatıyor. Bunun yanı sıra Hatay'daki mücadeleye de yeni bölümlerinde yer veren Aziz dizisi, bu yönüyle hikayeyi farklı bir noktaya da taşıyor.

Aziz karakterinin atı ise izleyici kitlesinin ilk bölümü itibari ile zaman zaman görmeye alıştığı bir karakter olarak dizide yer alıyor. Öldüğü düşünülen Aziz'in seneler sonra sağ salim baba ocağına döndüğü zamanda satacak bir şeyi bulunmadığında Rüzgar isimli atını satması dizi hayranlarının akıllarında kalmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Aziz'in atına olan duyduğu bağlılık seyirci kitlesinin kalbini çalmıştı.

Diğer taraftan Adem karakterinin araya girerek Kenan'dan atına alması karşısında izleyici kitlesi de büyük bir mutluluk yaşamıştı. Aziz karakteri atı Rüzgar’a kavuşmuş ve bazı zamanlarda çok sevdiği atı ile de konuşmuştu. Aziz karakteri ve atı Rüzgar arasındaki bu bağ seyirci kitlesi tarafından hissediliyor ve söz konusu bu sahneler dikkatli bir şekilde takip ediliyor.

Bu at hakkında edilen bilgilere göre taylık döneminde geçirmiş olduğu hastalık sebebiyle hiç yarışamadığı bilgisine ulaşıldı. Çok cesur olup eğitime yatkın özellikler sergilemesi ve insanlarla kolay ilişki kurması sebebiyle dizi setlerinde görev alabilen bu at, setlerin de aranılan bir ismi olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın at ile bağ kurabilmek amacıyla çekimlerin yapılması öncesinde Rüzgar ile bol bol vakit geçirdiği bilgisine ulaşıldı. Dizinin yeni bölümlerinde atın Murat Yıldırım'a vermiş olduğu tepkiler de ikili arasındaki özel bağı sergiliyor.