Üç Kız Kardeş Dizisinde Gerçekler Açığa Çıktı

Bir süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünü izleyici karşısına çıkartan Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarında yeni bölümlerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Dizi uzun bir süredir tanıtımlarını seyirci kitlesi ile buluşturuyor ve merak içerisinde bekleniyordu. Oyuncu kadrosu ve dizinin hikayesi beğeni toplarken proje ilk bölümü ile de büyük ses getirdi. Bunun yanı sıra dizinin çekimlerinin gerçekleştiği Ayvalık da projeye bir renk kattı.

Yeni dizi Üç Kız Kardeş ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın çok satan ve aynı isimli olan romanından uyarlanarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Yapım tanıtımları ile dikkatleri üzerine çekmişti ve ilk bölümü ile de beğeni toplamıştı. Projede Berker Güven, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya ve Melisa Berberoğlu gibi oyuncular da rol alıyor. Hikayede sıcak, sevgi dolu bir ailede büyütülen üç genç kızın hayatı izleyici karşısına çıkıyor. Fakat söz konusu bu sevgi dolu aileden ayrılan 3 genç kızın başına gelen dramatik olaylar da seyirci kitlesi ile buluşuyor ve bu olaylar hikâyeyi çok farklı bir yere götürüyor.

Dizide Dönüş karakterine hayat veren Almila Ada isimli oyuncu deniz kenarında bulunan bir ağacın tepesine çıkmış ve bu sahne çok konuşulmuştu. Oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden o sahne ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi ve dikkatleri üzerinde topladı. Tüm ekibin sahne için seferber olduğu anlaşılırken oyuncunun üşümesinin yanı sıra düşme tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi.

Dönüş isimli karakteri canlandıran başarılı oyuncu Almila Ada sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu paylaşımda o sahnenin çekildiği günde hissedilenin -8 olduğunu ifade etti. Ünlü isim, Ayvalık'ta sabah ağaca çıkıp gün batımına kadar inmediğini de söyledi ve çekimi zor gerçekleşen bu sahne için teşekkürlerini de iletti. Dizi ile ilgili ünlü oyuncu yapmış olduğu paylaşımda adından söz ettirdi.