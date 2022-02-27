Az önce Son Dakika Haberi geldi! Emekli ve Sigortalı olarak çalışan kişiler 47.000 TL Alacak. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların 47 bin TL'ye kadar alacakları ihtiyaç kredisi ile ilgili son dakika kampanya Haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere kampanya başlatan qnb Finansbank başvuru yapacak olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaptıktan sonra 3 ile 10 dakika arasında Kredi sonucunu mesaj atılan cep telefonuna gönderecektir.

Qnb Finansbank tarafından resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığı ile başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler nakit ihtiyaçlarının olması durumunda 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek onaylanan tutarı hemen kendi hesaplarına yatırabilecek. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için 47 bin TL'ye kadar onay verilecek ve bu krediler de herhangi bir gelir belgesi istenmeyecek.

Son dakika 47.000 TL ödeme nasıl alınır?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 47.000 TL ödeme almak istiyorsa Finansbank'ın yapmış olduğu son dakika kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirebilir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 47.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsa bankanın sms kredi servisine başvuru yaparak oturdukları yerden hafta sonu olsa bile kredi sonucunu öğrenebiliyor.

47.000 TL 3 ay ertelemeli bir 36 ay vadeli olarak verilecek krediler de banka şubesine gitmeden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarında Mesaj kısmına girerek t.c. kimlik numarasını yazmadı ve bu numarayı 5030 numarasına göndermeleri gerekmektedir.

5030 numarasını sms ile başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilir. Qnb Finansbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden 47 bin TL'ye kadar kredileri emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda bankanın mobil uygulaması üzerinden internet bankacılığı kredisi kullanarak alabiliyor.

Bankanın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa Finansbank'ın başlattığı Kredi kampanyasına ayrıca en yakın banka şubesinden başvurusuna gerçekleştirerek de katılabiliyor. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını Bu banka üzerinden alıyorsa düşük kredi notu olsa bile kredi onayı alabilecek ve kredi onayı aldıktan sonra ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak yapacaktır.