Son Dakika: Emeklilere 4400 TL Ödeme Meclis Onayından Geçti

Emeklilere 4400 TL Ödeme Meclis Onayından Geçti. Emekli son dakika haberi geldi. 4400 TL ödemesi meclis onayından geçti. Emekli olan her vatandaşa 4400 TL ödeme kampanyası uygulama koyuldu. Kamu bankaları tarafından emekli vatandaşlar 4400 TL tutarında ödeme alacak. Devlet destekli olarak verilecek olan tutar, bankalarda ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanan kişilere öncelikli olarak nakit avans olarak hesaplarına yatacak. Yapılacak başvurularda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler nakit avans kullanabilecek. Acil ihtiyaç hisseden emekli vatandaşlara başlatılan kampanyada kamu bankalarında hesabı olan emekli vatandaşlara ödeme için onay veriliyor.

4400 TL Nakit Avans Meclis Onayından Geçti

Emekli vatandaşlara 4400 TL tutarında yapılacak olan ödeme meclis onayından geçti. Kamu bankaları tarafından emeklilere yönelik uygulamaya koyulan kampanya devlet destekli olarak verilecek. Emekli olan vatandaşlar 4400 TL tutarındaki ödemeyi alabilmek için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı kullanarak başvurularını yapabilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından 4400 TL tutarında artı parayı hak etmek isteyen vatandaşlar internet şifresi alarak başvurularını yapabilirler.

Nakit avans olarak 4400 TL tutarındaki alacak için kredili mevduat hesabı başvurusu yapılması gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra kısa bir süre içinde ilgili kişiye sonuç bildirilerek onaylanmış olan tutar emekli hesaplarına aktarılıyor.

Ziraat Bankası’na ihtiyaç ve kredi kartı kullananlar başvurularını daha kolay bir şekilde yaparak, yüksek limitli nakit avans limiti kullanabilecek. Alınan nakit avans 12 ay vadeli şekilde eşit taksitler halinde sunuyor.

Emekli Vatandaşlara Kredi

Kamu bankası olarak hizmet veren her üç banka üzerinden kredi imkânına sahip olmak için, emekli maaşlarını ilgili bankalara taşımaları gerekiyor. İhtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kampanyasına katılım sağlamak için bu şartın yerine getirilmesi gerekiyor. İhtiyaç ve borç kapatma kredisi başvurusu yaparak yüksek limitli kredi kullanılabilir. 50 bin TL de 36 ay vade, 50 bin TL üzeri ise 24 ay vadeli kredi alınabilir. 100 bin TL ihtiyaç kredisi için veya borç kapatma kredisi kullanmak isteyenler düşük faiz oranları ile maaş taşıma işlemlerini kolayca yapabilecek.